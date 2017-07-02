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https://sport.mail.ru/news/boxing/30255091/
2 июля 2017, 9:29 | Бокс | ТАСС

Поветкин заявил о готовности провести бои с чемпионами мира Паркером и Джошуа

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин готов провести поединки против чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) новозеландца Джозефа Паркера и обладателя титулов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) англичанина Энтони Джошуа. Об этом Поветкин сообщил ТАСС.

Ранее Поветкин победил украинца Андрея Руденко и завоевал интернациональный титул WBO и континентальный титул WBA. Увеличить
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Поветкин в субботу в 12-раундовом поединке с украинцем Андреем Руденко завоевал интернациональный титул WBO и континентальный титул WBA. Победа позволит россиянину войти в рейтинги данных организаций.

«Конечно, я готов», — сказал Поветкин, добавив, что в бою с Руденко он «получил положительный опыт».

Говоря о самом бое с Руденко, российский боксер отметил, что получил определенные повреждения. «Мы где-то и головами столкнулись. Где-то и он попадал, такое было», — сказал собеседник агентства.

Паркер ближайший поединок проведет 23 сентября в Манчестере против британца Хьюи Фьюри. Следующий соперник и дата боя Джошуа пока не определены.

В активе россиянина 32 победы (23 — нокаутом) и одно поражение. Паркер непобедим на профессиональном ринге, имея в активе 23 победы (18 — нокаутом). Джошуа также является непобежденным боксером, одержав все 19 своих побед нокаутом.
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