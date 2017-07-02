Пакьяо: Я уважаю и принимаю решение судей, и я готов к реваншу
Экс-чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO, 38-летний филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал решение судей, единогласно отдавших победу в титульном бою его сопернику, австралийцу Джеффу Хорн, а также сообщил о готовности к проведению боя-реванша.
Поединок прошёл в родной стране Хорна, в Брисбене, и завершился его победой по единогласному решению судей — 117−111, 115−113, 115−113.
«Это решение судей. Я принимаю и уважаю его. К реваншу я готов, без всяких сомнений. В нашем контракте была прописана опция реванша, так что никаких проблем с этим не будет», — приводит слова Пакьяо ESPN US.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter