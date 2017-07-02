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https://sport.mail.ru/news/boxing/30254974/
2 июля 2017, 9:33 | Бокс | Чемпионат.com

Пакьяо: Я уважаю и принимаю решение судей, и я готов к реваншу

Экс-чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO, 38-летний филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал решение судей, единогласно отдавших победу в титульном бою его сопернику, австралийцу Джеффу Хорн, а также сообщил о готовности к проведению боя-реванша.

Поединок прошёл в родной стране Хорна, в Брисбене, и завершился его победой по единогласному решению судей — 117−111, 115−113, 115−113.

«Это решение судей. Я принимаю и уважаю его. К реваншу я готов, без всяких сомнений. В нашем контракте была прописана опция реванша, так что никаких проблем с этим не будет», — приводит слова Пакьяо ESPN US.
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