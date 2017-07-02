Пакьяо: Я уважаю и принимаю решение судей, и я готов к реваншу

Поединок прошёл в родной стране Хорна, в Брисбене, и завершился его победой по единогласному решению судей — 117−111, 115−113, 115−113.

«Это решение судей. Я принимаю и уважаю его. К реваншу я готов, без всяких сомнений. В нашем контракте была прописана опция реванша, так что никаких проблем с этим не будет», — приводит слова Пакьяо ESPN US.