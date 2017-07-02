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https://sport.mail.ru/news/boxing/30254899/
2 июля 2017, 8:25 | Бокс | ТАСС

Поветкин и Руденко сдали допинг-тесты после боя в Москве

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин и украинец Андрей Руденко сдали допинг-тесты после поединка в Москве. Об этом ТАСС сообщили в компании «Мир бокса».

Бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин завоевал интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул WBA. Увеличить
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Поветкин в субботу в 12-раундовом поединке с Руденко завоевал интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Поветкин также согласно правилам был проверен на запрещенные препараты и до поединка. Как ранее сообщал ТАСС, все допинг-пробы россиянина, взятые до боя с Руденко, дали отрицательный результат.

Поветкин благодаря победе над Руденко успешно вернулся на ринг после двух допинг-скандалов. В мае 2016 года был отменен поединок россиянина против чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) американца Деонтея Уайлдера после того, как в пробе Поветкина был обнаружен мельдоний.

А в декабре 2016 года был отменен претендентский поединок Поветкина против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе российского боксера остарина. Впоследствии Поветкин был исключен из рейтингов WBC и Международной боксерской Федерации (IBF), а WBO отказалась возвращать его в свой рейтинговый зачет. В настоящий момент WBA и WBO позволили россиянину вернуться в свои рейтинги. WBC рассматривает апелляцию команды Поветкина на бессрочное отстранение от проведения поединков под эгидой организации.

В активе Поветкина 32 победы (23 — нокаутом) и одно поражение.
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Боксер Поветкин возвращается на ринг после двух допинг-скандалов

Боксер Поветкин возвращается на ринг после двух допинг-скандалов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Бывший «регулярный» чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин проведет поединок с украинцем Андреем Руденко. 12-раундовый бой за интернациональные титулы Всемирной боксерской организации (WBO) и WBA пройдет в Москве в ГЦКЗ «Россия».
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