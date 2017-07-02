Поветкин и Руденко сдали допинг-тесты после боя в Москве
МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин и украинец Андрей Руденко сдали
допинг-тесты после поединка в Москве. Об этом ТАСС сообщили в компании «Мир бокса».
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Видимо, что-то случилось...
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Поветкин в субботу в 12-раундовом поединке с Руденко завоевал интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Поветкин также согласно правилам был проверен на запрещенные препараты и до поединка. Как ранее сообщал ТАСС, все
Поветкин благодаря победе над Руденко успешно вернулся на ринг после двух
А в декабре 2016 года был отменен претендентский поединок Поветкина против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в
В активе Поветкина 32 победы (23 — нокаутом) и одно поражение.
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