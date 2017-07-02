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https://sport.mail.ru/news/boxing/30254863/
2 июля 2017, 8:16 | Бокс | ТАСС

Мэнни Пакьяо не сумел защитить титул чемпиона мира, проиграв Хорну в Австралии

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Филиппинец Мэнни Пакьяо не сумел защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в австралийском Брисбене он проиграл хозяину ринга Джеффу Хорну по очкам.

<em>МОСКВА 2 июля. /ТАСС/. </em>Филиппинец <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span> не сумел защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 6668 кг. В 12-<span class=error>раундовом</span> поединке в австралийском Брисбене он проиграл хозяину ринга <span class=error>Джеффу</span> <span class=error>Хорну</span> по очкам. Увеличить
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В прошлом году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего принял решение возобновить карьеру.

Филиппинец не сумел защитить титул, который завоевал в прошлом бою 6 ноября благодаря победе над американцем Джесси Варгасом по очкам. Пакьяо — бывший чемпион мира в восьми весовых категориях и один из самых популярных боксеров мира.

В послужном списке 38-летнего Пакьяо теперь 59 побед (38 — нокаутом), семь поражений и две ничьи. На счету 29-летнего Хорна 17 побед (11 — нокаутом), одно поражение и одна ничья. Он впервые завоевал титул чемпиона мира.

Бой прошел на 55-тысячной арене «Санкорп стэдиум», на которой проводятся матчи по регби и австралийскому футболу.
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