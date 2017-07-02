Кулакова имеет более интересные варианты продолжения карьеры, чем второй бой с Эстече

В субботу в Москве Кулакова единогласным решением судей победила болгарку Милену Колеву. В декабре россиянка после полуторагодичного перерыва завоевала титул IBO. В 2014 году Кулакова встречалась с полновесной чемпионкой WBA в первом полусреднем весе Эстече, в поединке была зафиксирована ничья. Кулакова неоднократно заявляла о желании провести второй бой с аргентинкой.

«Поставлю себе троечку за бой. Соперница оказалась немного быстрее и шустрее, были удары по непонятной траектории. То есть я ожидала одного, когда смотрела бои, а произошло все по-другому, то есть во время боя перестраивались, — сказала Кулакова. — Сейчас отдых. Сейчас у нас другие цели, а не Эстече. Есть более интересные варианты».