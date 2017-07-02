Кулакова имеет более интересные варианты продолжения карьеры, чем второй бой с Эстече
МОСКВА, 2 июл —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Россиянка Светлана Кулакова заявила агентству «Р-Спорт», что у нее есть более интересные варианты развития карьеры, чем проведение второго боя с аргентинкой Анной Лаурой Эстече.
В субботу в Москве Кулакова единогласным решением судей победила болгарку Милену Колеву. В декабре россиянка после полуторагодичного перерыва завоевала титул IBO. В 2014 году Кулакова встречалась с полновесной чемпионкой WBA в первом полусреднем весе Эстече, в поединке была зафиксирована ничья. Кулакова неоднократно заявляла о желании провести второй бой с аргентинкой.
«Поставлю себе троечку за бой. Соперница оказалась немного быстрее и шустрее, были удары по непонятной траектории. То есть я ожидала одного, когда смотрела бои, а произошло все
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