Анкахас успешно провел защиту титула в бою с Теиру Киношитой

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Первый раунд филиппинский боксер провел неубедительно, но затем активизировался и завладел инициативой на ринге. Анкахас своими «двоечками» замедлил движение оппонента, который во втором раунде получил рассечение правого глаза.

До седьмого раунда Киношита явных провалов не допускал пока не пропустил злосчастный удар по корпусу и не оказался на настиле ринга. Рефери посмотрев на заплывший глаз японца и его пошатнувшееся состоянии принял справедливое решение остановить бой.

В результате, Джервин Анкахас одержал 27 победу, получившейся на этот раз на редкость легкой в его профессиональной карьере. При этом поражение стало вторым для Теиру Киношита.

Отметим, что данный поединок прошел в андеркарте боя Пакьяо — Хорн в Брисбене (Австралия).