Скандальный ирландский боксер Майкл Конлан одержал досрочную победу над Джареттом Оуэном

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Ирландец с первых минут завладел инициативой на ринге, забрасывая соперника разнообразными ударами. Вскоре стало ясно, что Оуэну долго не продержаться. В результате, он достоял до третьего раунда пока не пропустил чувствительный удар по печени, после чего пропустил еще серию ударов, чем предоставил рефери повод остановить бой за явным преимуществом Конлана.

Как итог, ирландец одержал третью победу в профессиональной карьере.

Напомним, Майкл Конлан на Олимпиаде-2016 в Рио проиграл россиянину Владимиру Никитину в четвертьфинале турнира единогласным решением судей. После боя ирландец, не согласный с вердиктом, показал судьям средний палец и объявил о решении завершить любительскую карьеру.

Свою первую победу на профи-ринге Конлан отпраздновал в поединке с американцем Тимом Ибаррой.

Отметим, что поединок Конлана и Оуэна прошел в андеркарте боя Пакьяо — Хорн в Брисбене (Австралия).