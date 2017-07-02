Шейн Мозли-младший решением судей проиграл австралийскому средневесу Дэвиду Туссейнту
Американский боксер Шейн
Мозли-младший (10−1−0, 7 КО), сын бывшего чемпиона мира Шейна Мозли, встретился с австралийским средневесом Дэвидом Туссейнтом (10−0−0, 8 КО) в андеркарте боя Пакьяо — Хорн, передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Первые три раунда хозяин ринга смотрелся предпочтительнее. Во всяком случае, наносил очень чувствительные удары.
Лишь в середине боя американский боксер
Таким образом, Дэвид Туссейнт одержал 11 победу в 11 поединках, тогда как Шейн
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