Шейн Мозли-младший решением судей проиграл австралийскому средневесу Дэвиду Туссейнту

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Первые три раунда хозяин ринга смотрелся предпочтительнее. Во всяком случае, наносил очень чувствительные удары. Мозли-младший не выглядел сильно потрясенным, но все же уступал австралийцу в движении и по точности попаданий ударов.

Лишь в середине боя американский боксер более-менее выровнял положение на ринге, но уже было понятно, что этот поединок ему не выиграть. В итоге, так и получилось. Туссейнт выиграл раздельным решением судей. Хотя публика недоумевала, как один из трех рефери отважился отдать предпочтение Мозли-младшему, выглядевшему, мягко говоря, неубедительно.