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https://sport.mail.ru/news/boxing/30254542/
2 июля 2017, 8:28 | Бокс | Vesti.kz

Шейн Мозли-младший решением судей проиграл австралийскому средневесу Дэвиду Туссейнту

Американский боксер Шейн Мозли-младший (10−1−0, 7 КО), сын бывшего чемпиона мира Шейна Мозли, встретился с австралийским средневесом Дэвидом Туссейнтом (10−0−0, 8 КО) в андеркарте боя Пакьяо — Хорн, передает корреспондент Vesti.kz.

Поединок прошел в андеркарте боя Пакьяо — Хорн. Увеличить
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Первые три раунда хозяин ринга смотрелся предпочтительнее. Во всяком случае, наносил очень чувствительные удары. Мозли-младший не выглядел сильно потрясенным, но все же уступал австралийцу в движении и по точности попаданий ударов.

Лишь в середине боя американский боксер более-менее выровнял положение на ринге, но уже было понятно, что этот поединок ему не выиграть. В итоге, так и получилось. Туссейнт выиграл раздельным решением судей. Хотя публика недоумевала, как один из трех рефери отважился отдать предпочтение Мозли-младшему, выглядевшему, мягко говоря, неубедительно.

Таким образом, Дэвид Туссейнт одержал 11 победу в 11 поединках, тогда как Шейн Мозли-младший потерпел второе поражение в 11 встречах.
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