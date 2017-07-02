Боксер Саламов проиграл Хуперу в Австралии в бою за два интернациональных титула

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В 10-раундовом поединке в австралийском Брисбене он проиграл хозяину ринга Дэмьену Хуперу по очкам.

23-летний Саламов потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 19 победах. Он во второй раз выступал за пределами России и Украины, в которой начал карьеру. В мае нынешнего года выступил в Новой Зеландии, победив боснийца Эмиля Маркича техническим нокаутом в четвертом раунде. В 2016 году россиянин завоевал пояс IBO, выиграв у британца Боба Эджисэйфа по очкам.

В послужном списке 25-летнего Хупера 13 побед (8 — нокаутом), одно поражение.

Поединок прошел в андеркарде боя за титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 66,68 кг между филиппинцем Мэнни Пакьяо и австралийцем Джеффом Хорном.