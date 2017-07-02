Русский Витязь снова в игре: Поветкин победил украинца Руденко

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По завершении поединка глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский отметил, что «бой прошел в дружелюбной обстановке» как внутри ринга, так и вокруг него.

Данный поединок стал первым титульным боем Поветкина с 4 ноября 2015 года, когда россиянин победил поляка Мариуша Ваха в защите «серебряного» пояса Всемирного боксерского совета (WBC).

Согласно правилам, после победы над Руденко российский боксер будет введен в рейтинги WBO и WBA, где сможет бороться за право претендовать на титул регулярного чемпиона.

Руденко хотел сняться с боя

Первый раунд начался обоюдоостро, однако после одного из ударов Поветкина Руденко пожаловался на травму шеи. Несколько минут прошли в обсуждениях и консультациях с врачом и организаторами, но в итоге, восстановившись, Руденко продолжил поединок.

Как отметил после боя рефери Виктор Панин, украинский боксер хотел досрочно завершить выступление из-за травмы. «Руденко хотел сняться в первом раунде, но я уговорил его продолжать бой. Там не было ничего такого, чтобы сниматься, надо было боксировать», — заявил Панин ТАСС.

Продолжив поединок, украинский боксер противостоял Поветкину на протяжении всех 12 раундов. При этом инициатива принадлежала россиянину, о чем говорит итоговый счет боя — 120:109, 120:108, 120:108.

Суды и споры продолжатся

Ранее WBC и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание «временного» чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном. До этого у Поветкина сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.

Однако позднее WBA и WBO вынесли оправдательный вердикт в отношении Поветкина и вернули его в свои рейтинги. Несмотря на то, что «чистым» спортсменом Поветкина уже признали две мировых организации, команда россиянина продолжит восстанавливать честь спортсмена.

«Сейчас мы продолжим войну с судами и федерациями. Есть еще WBC и IBF, мы продолжим восстановление Александра», — сообщил Рябинский журналистам после боя.

WBC, ранее отстранивший Поветкина за повторное нарушение антидопинговых правил, рассматривает апелляцию команды россиянина.

Также апелляция подана на решение присяжных федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк о том, что Поветкин якобы целенаправленно принимал мельдоний в запрещенный период.

Что касается рейтинга IBF, то Поветкин был из него бессрочно выведен на тех же основаниях, что и в случае с WBC.

Поветкин готов драться с Паркером

В настоящий момент чемпионом WBO является новозеландец Джозеф Паркер. По окончании боя с Руденко в команде россиянина заявили о готовности побороться за регулярный титул чемпиона мира.

«Александр готов к бою с Паркером, для боя с британцем Энтони Джошуа (чемпион WBA — прим. ТАСС) еще необходимы поединки, а также более тщательная и серьезная подготовка. Александр сейчас в хорошей форме, но у него еще есть запас», — сказал ТАСС Рябинский.

При этом Паркер свой ближайший поединок проведет 23 сентября против брата бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри — Хьюи Фьюри. Бой пройдет в английском Манчестере.

О необходимости более тщательной подготовки Поветкина заявил его бывший тренер Александр Зимин. «Я думаю, Поветкину нужно провести еще один бой перед поединком с Паркером. Спешить ему не стоит, нужно более тщательно подготовиться», — сказал Зимин ТАСС.

В любом случае Поветкин будет иметь возможность двигаться в рейтингах двух организаций. А значит, как ранее говорил его тренер Иван Кирпа, «Поветкин вернулся в борьбу за титулы».