Русский Витязь снова в игре: Поветкин победил украинца Руденко
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин по прозвищу Русский Витязь единогласным решением судей победил украинца Андрея Руденко и завоевал интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO), а также континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Поединок, продлившийся все 12 раундов, прошел в субботу в московском ГЦКЗ «Россия».
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По завершении поединка глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский отметил, что «бой прошел в дружелюбной обстановке» как внутри ринга, так и вокруг него.
Данный поединок стал первым титульным боем Поветкина с 4 ноября 2015 года, когда россиянин победил поляка Мариуша Ваха в защите «серебряного» пояса Всемирного боксерского совета (WBC).
Согласно правилам, после победы над Руденко российский боксер будет введен в рейтинги WBO и WBA, где сможет бороться за право претендовать на титул регулярного чемпиона.
Руденко хотел сняться с боя
Первый раунд начался обоюдоостро, однако после одного из ударов Поветкина Руденко пожаловался на травму шеи. Несколько минут прошли в обсуждениях и консультациях с врачом и организаторами, но в итоге, восстановившись, Руденко продолжил поединок.
Как отметил после боя рефери Виктор Панин, украинский боксер хотел досрочно завершить выступление
Продолжив поединок, украинский боксер противостоял Поветкину на протяжении всех 12 раундов. При этом инициатива принадлежала россиянину, о чем говорит итоговый счет боя — 120:109, 120:108, 120:108.
Суды и споры продолжатся
Ранее WBC и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов после обнаружения в
Однако позднее WBA и WBO вынесли оправдательный вердикт в отношении Поветкина и вернули его в свои рейтинги. Несмотря на то, что «чистым» спортсменом Поветкина уже признали две мировых организации, команда россиянина продолжит восстанавливать честь спортсмена.
«Сейчас мы продолжим войну с судами и федерациями. Есть еще WBC и IBF, мы продолжим восстановление Александра», — сообщил Рябинский журналистам после боя.
WBC, ранее отстранивший Поветкина за повторное нарушение антидопинговых правил, рассматривает апелляцию команды россиянина.
Также апелляция подана на решение присяжных федерального суда Южного округа штата
Что касается рейтинга IBF, то Поветкин был из него бессрочно выведен на тех же основаниях, что и в случае с WBC.
Поветкин готов драться с Паркером
В настоящий момент чемпионом WBO является новозеландец Джозеф Паркер. По окончании боя с Руденко в команде россиянина заявили о готовности побороться за регулярный титул чемпиона мира.
«Александр готов к бою с Паркером, для боя с британцем Энтони Джошуа (чемпион WBA — прим. ТАСС) еще необходимы поединки, а также более тщательная и серьезная подготовка. Александр сейчас в хорошей форме, но у него еще есть запас», — сказал ТАСС Рябинский.
При этом Паркер свой ближайший поединок проведет 23 сентября против брата бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри — Хьюи Фьюри. Бой пройдет в английском Манчестере.
О необходимости более тщательной подготовки Поветкина заявил его бывший тренер Александр Зимин. «Я думаю, Поветкину нужно провести еще один бой перед поединком с Паркером. Спешить ему не стоит, нужно более тщательно подготовиться», — сказал Зимин ТАСС.
В любом случае Поветкин будет иметь возможность двигаться в рейтингах двух организаций. А значит, как ранее говорил его тренер Иван Кирпа, «Поветкин вернулся в борьбу за титулы».
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