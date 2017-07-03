Поветкин победил Руденко в бою за титулы WBA и WBO

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В Москве в Государственном центральном концертном зале «Россия» (Лужники) состоялся вечер профессионального бокса. В главном бою, которого сразились 37-летний российский супертяжеловес Александр Поветкин и 33-летний украинец Андрей Руденко.

На кону встречи стояли вакантный интернациональный титул WBO International и WBA Inter-Сontinental.

Поветкин победил единогласным решением судей — 120−109, 120−108, 120−108, одержав первую победу после дисквалификации.

Сразу же после завершения поединка россиянин выразил слова благодарности болельщикам за поддержку, а также поделился своими впечатлениями от самого боя.

«Хочется поблагодарить всех за поддержку, она мне очень нужна. Знал, что это крепкий соперник, который просто так не сдастся. Что-то не получалось, но, наверное, этот бой должен был так пройти, чтобы приобрести какой-то опыт. На таких соперниках я расту.

Что дальше? Надо спрашивать у моего менеджера. У меня же отличные ощущения, этот бой был нужен, нужно было продышаться 12 раундов.

Будем идти дальше, исправлять ошибки, становиться сильнее, — заявил Поветкин сразу после завершения боя.

«Руденко — крепкий парень, держит удар, у него большое сердце. Бой был интересным. Сегодня я планировал боксировать. Где-то я застаивался, где-то закрепостился.

Цитата Александр Поветкин Будем работать и идти дальше. Конечно, я переживал из-за допинговых обвинений. Было обидно, ведь я даже не знаю, что такое остарин или остерин.

Имя будущего соперника? Это зависит не от меня, надо разговаривать с менеджером и промоутером, — добавил россиянин.

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о том, что опасался провокаций со стороны трибун, в отношении украинского боксера. Также он заявил, что были приложены все усилия для того, чтобы бой носил исключительно спортивный характер, а не политический.

«Я опасался каких-либо провокаций, что люди не встанут при исполнении украинского гимна или произойдет что-то еще.

Но все прошло хорошо. Хочу сказать, что сам Андрей Руденко — очень приятный человек. У нас хорошие отношения, и мне меньше всего хотелось сделать из боя политический водевиль. Все произошло с взаимным уважением и на хорошем уровне, — сказал Рябинский.

В первом раунде Руденко почувствовал дискомфорт в области шеи, но бой после длительной паузы все же был продолжен.

«Я думал о том, что это могло вылиться в обсуждения. На Украине это восприняли бы одним образом, у нас другим.

Цитата Андрей Рябинский Для Саши получилась бы вредная история, если бы бой не состоялся. Но Саше, как зверю, нужна была драка.

Если у него накопилась эта энергия, она должна обязательно выплескиваться. Если бы бой отменился, то было бы плохо", — сказал Рябинский журналистам.

«В Америке открыли бы счет. Если бы Андрей Руденко не вышел на ринг, то судья бы объявил нокаут.

Про будущее Поветкина не готов говорить, есть очень много всяких нюансов.

Мы сделали абсолютно все для того, чтобы это была дружественная встреча. У нас была усиленная охрана, дополнительная служба безопасности, чтобы не было каких-то дурацкий провокаций, чтобы не было возможности взвинтить политическую ситуацию, — добавил промоутер.

«Я лично проследил за тем, чтобы у Руденко все было на высшем уровне в России. И мне кажется, что (в этом плане) все прошло хорошо.

Надеюсь, что они вернутся на Украину и ничего не смогут сказать про русских, что их кто-то обижал, — заключил он.

Бывший тренер российского боксера Александр Зимин считает, что Руденко сбивал Поветкина с запланированного ритма боя. Также специалист подчеркнул, что украинский боксер делал это намеренно, так как изначально понимал, что не сможет победить.

«Саша старался, но у него кое-что не получалось, как это было задумано. С Руденко нужно было развивать атаки, но соперник не давал этого, прижимался.

Саша делал первую часть, а вторую часть Руденко не давал ему сделать, «присасываясь» к нему, то есть нарушал правила и сбивал Сашу с ритма.

Руденко построил так бой, зная, что не выиграет, чтобы с минимальными потерями проиграть. Он сближался с Сашей, обнимал его и не давал работать, — сказал Зимин.

Чемпион мира по боксу по версии WBC (2014—2015) Григорий Дрозд надеется, что после этого поединка в карьере Поветкина закончатся все неприятности, и он сможет побороться за титул чемпиона мира.

«Александр не перегорел, просто у Руденко был очень хороший угол, который говорил правильные вещи, что помогало подстроиться. Руденко молодец, (в начале) перетерпел, смог перевести бой в более-менее спокойное (русло).

Да, это не лучший бой Александра, но я очень надеюсь, что с этим поединком Александр забудет все свои неприятности, нагнетания, давление со стороны антидопинговых комиссий.

Я хочу, чтобы с этим поединком все закончилось, победив сейчас, Александр получил бы возможность в ближайшее будущее боксировать за титул чемпиона мира, — сказал Дрозд корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Чемпионка мира по версии IBO в первом полусреднем весе россиянка Светлана Кулакова рассказала, что во время просмотра боя рассчитывала, что он завершится нокаутом, а также подчеркнула, что не сомневалась в победе россиянина.

«Саша молодец! При этом и украинец оказался интересным боксером, Саша наносил столько сильных ударов.

Мне казалось, что они на очень близкой дистанции боксировали, если бы подальше, то удары были бы сильнее.

Конечно, Саша был сильнее, это было понятно (по ходу боя), что Саша выиграет по очкам. Но хотелось бы нокаута, — сказала Кулакова.