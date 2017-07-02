Поветкин и прощение

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Это же бой Поветкина, а Александр без приключений не может. Но по крайней мере, никого не поймали на запрещенных и чрезвычайно опасных веществах шокирующей концентрации. Никаких скандалов, никаких провокаций.

ПЕРВЫЙ РАУНД, КОТОРЫЙ ЧУТЬ НЕ СТАЛ РОКОВЫМ

Два раза голова Руденко вздернулась от апперкотов, он начал искать угол, чтобы спастись от последующих ударов, и одно из попаданий Поветкина пришлось по затылку. Украинец обратился к рефери и Виктор Панин дал ему паузу на восстановление, которая в любой момент могла превратиться в остановку боя.

Руденко не показывал явного желания продолжать и держался почему-то за шею. Поветкин, судя по всему, в легкой прострации, ждал в нейтральном углу и в голове его, наверное, творилось что-то страшное. Группа поддержки с трибун кричала «Ойся, ты ойся», а рефери перемещался между двумя боксерами и супервайзером.

Когда бой был продолжен, мало кто верил уже в то, что все не закончится очередным несостоявшимся боем….

ПЯТЬ МИНУТ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ ВСЕ

Пауза не только дала Руденко возможность восстановиться, но и Поветкин остыл и оказался сбит с настроя. Не было ни прежнего взрыва в его действиях, ни фантазии. Монотонно он пытался зацепиться боковыми ударами, переводя огонь то в голову, то на туловище, а соперник пережидал эти удары, гасил часть из них, а пропуская — прилипал к оппоненту в клинче.

На трибунах наверху, то ли от скуки, то от прорвавшегося напряжения завязалась драка….

ГОРОД ХУКОВ

Левый удар Поветкина все чаще приходил в цель. Он пристреливался, а соперник уставал и терял концентрацию.

По-настоящему повело Руденко только в 12 раунде, Поветкин долбил ударами, трибуны долбили казачьими и народными песнями. Украинский боксер выживал. Российский — доводил свое дело до конца.

Отдать Поветкину по итогам боя меньше 11 раундов было сложно, больше 12 — невозможно. Примерно такой счет дали и судьи.

ТИТУЛЫ, РЕЙТИНГИ И ПРОЩЕНИЕ

Все последние недели до боя шли разговоры о том, что Поветкин оправдан, боксерские организации чуть ли не извиняются и возвращают его в рейтинги. Все, кроме WBC. Ну, с WBC понятно — у них совместный бизнес с VADA, и за нарушение антидопинговых регламентов команда Поветкина им должна что-то около 250 тысяч долларов.

Для боксерских санкционирующих организаций это бизнес. Им платят за санкции, за судей, за пояса. Теперь Поветкин окажется в рейтингах WBA и WBO, вероятно в десятке, но не выше 4−5-й позиции. И есть шансы на то, что следующий бой станет отборочным, за позицию официального претендента.

Можно ли называть это «прощением»? И нужно ли? С одной стороны, суд присяжных по «мельдониевому делу» в США признал его виновным. С другой, нет никаких правил, регламентов и норм, которые запретили бы Поветкину драться. Признание организаций и боксерского истеблишмента приходит только с деньгами и с ними же уходит.

Поветкину не нужно прощение. И 12 не самых лучших раундов с Руденко не помогут ему его заслужить. Сегодняшний Поветкин не выглядел как боксер, готовый забирать у всех реальные чемпионские титулы. И ему как никогда нужен следующий большой бой.