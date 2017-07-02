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12-раундовый поединок состоялся в Москве и завершился победой Поветкина единогласным решением судей.

«Я боялся, что может быть что-то неприятное, нам меньше всего хотелось сделать из боя что-то политическое, — сказал Рябинский. — Но ничего не произошло, все было дружелюбно».

Также он отметил, что после победы Поветкина процесс его восстановления во Всемирном боксерском совете (ВБС) и Международной боксерской федерации (ИБФ) после обвинений в допинге продолжится. «Сейчас мы продолжим войну с судами и федерациями. Есть еще ВБС и ИБФ, мы продолжим восстановление Александра», — сказал Рябинский.

В активе россиянина теперь 32 победы (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и три поражения.