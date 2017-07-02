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2 июля 2017, 0:49 | Бокс | ТАСС

Рябинский: Боксерский бой Поветкин — Руденко прошел в дружелюбной атмосфере

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Боксерский бой за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (ВБО) и континентальный титул Всемирной боксерской организации (ВБА) между россиянином Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко прошел в дружелюбной атмосфере. Такое мнение журналистам выразил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

12-раундовый поединок состоялся в Москве и завершился победой российского боксера единогласным решением судей. Увеличить
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12-раундовый поединок состоялся в Москве и завершился победой Поветкина единогласным решением судей.

«Я боялся, что может быть что-то неприятное, нам меньше всего хотелось сделать из боя что-то политическое, — сказал Рябинский. — Но ничего не произошло, все было дружелюбно».

Также он отметил, что после победы Поветкина процесс его восстановления во Всемирном боксерском совете (ВБС) и Международной боксерской федерации (ИБФ) после обвинений в допинге продолжится. «Сейчас мы продолжим войну с судами и федерациями. Есть еще ВБС и ИБФ, мы продолжим восстановление Александра», — сказал Рябинский.

В активе россиянина теперь 32 победы (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и три поражения.
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Боксер Поветкин заявил, что стал ментально сильнее за последнее время

Боксер Поветкин заявил, что стал ментально сильнее за последнее время

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин, победивший в субботу украинца Александра Руденко в бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской организации (WBA), стал ментально сильнее за последнее время. Об этом спортсмен заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».
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