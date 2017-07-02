Боксер Поветкин заявил, что стал ментально сильнее за последнее время
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин, победивший в субботу украинца Александра Руденко в бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской организации (WBA), стал ментально сильнее за последнее время. Об этом спортсмен заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».
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Поединок Поветкина с Руденко состоялся в Москве и завершился победой 37-летнего россиянина единогласным решением судей.
«Может, в бою немного закрепостился, хотел сделать все красиво, — сказал Поветкин. — Достойный оппонент, очень не хотелось, чтобы бой закончился снятием Руденко
Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявляла об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в
В активе россиянина теперь 32 победы (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и три поражения.
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