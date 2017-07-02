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https://sport.mail.ru/news/boxing/30254060/
2 июля 2017, 0:48 | Бокс | ТАСС

Боксер Поветкин заявил, что стал ментально сильнее за последнее время

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин, победивший в субботу украинца Александра Руденко в бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской организации (WBA), стал ментально сильнее за последнее время. Об этом спортсмен заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».

Россиянин рассказал что очень переживал <nobr>из-за </nobr>прежних <nobr>допинг-скандалов.</nobr> Увеличить
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Поединок Поветкина с Руденко состоялся в Москве и завершился победой 37-летнего россиянина единогласным решением судей.

«Может, в бою немного закрепостился, хотел сделать все красиво, — сказал Поветкин. — Достойный оппонент, очень не хотелось, чтобы бой закончился снятием Руденко из-за травмы шеи, я рад, что он остался. Я стараюсь лучше тренироваться, будем работать над ошибками. Конечно, стал ментально сильнее, очень сильно переживал из-за этих скандалов».

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявляла об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание «временного» чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном, который был отменен. До этого у Поветкина сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония, однако позднее WBA и WBO вынесли оправдательный вердикт в отношении Поветкина и вернули его в свои рейтинги.

В активе россиянина теперь 32 победы (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и три поражения.
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