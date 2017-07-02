Боксер Поветкин заявил, что стал ментально сильнее за последнее время

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Поединок Поветкина с Руденко состоялся в Москве и завершился победой 37-летнего россиянина единогласным решением судей.

«Может, в бою немного закрепостился, хотел сделать все красиво, — сказал Поветкин. — Достойный оппонент, очень не хотелось, чтобы бой закончился снятием Руденко из-за травмы шеи, я рад, что он остался. Я стараюсь лучше тренироваться, будем работать над ошибками. Конечно, стал ментально сильнее, очень сильно переживал из-за этих скандалов».

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявляла об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание «временного» чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном, который был отменен. До этого у Поветкина сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония, однако позднее WBA и WBO вынесли оправдательный вердикт в отношении Поветкина и вернули его в свои рейтинги.

В активе россиянина теперь 32 победы (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и три поражения.