Кирпа: Руденко показал себя «скользким» боксером в бою с Поветкиным

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Поветкин единогласным решением судей победил Руденко в поединке за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который прошел в Москве.

«Руденко показал себя достаточно “скользким” боксером, который не хочет, чтобы его ударили. В этом смысле он достаточно неудобный соперник. Но Поветкин хорошо провел бой», — заявил Кирпа.

В активе россиянина теперь 32 победы (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и три поражения.