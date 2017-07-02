Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30254059/
2 июля 2017, 0:47 | Бокс | ТАСС

Кирпа: Руденко показал себя «скользким» боксером в бою с Поветкиным

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Украинский боксер Андрей Руденко показал себя достаточно «скользким» боксером в поединке с россиянином Александром Поветкиным. Такое мнение журналистам после боя высказал тренер Поветкина Иван Кирпа.

Тренер россиянина назвал украинца неудобным соперником. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поветкин единогласным решением судей победил Руденко в поединке за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который прошел в Москве.

«Руденко показал себя достаточно “скользким” боксером, который не хочет, чтобы его ударили. В этом смысле он достаточно неудобный соперник. Но Поветкин хорошо провел бой», — заявил Кирпа.

В активе россиянина теперь 32 победы (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и три поражения.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Боксер Поветкин заявил, что стал ментально сильнее за последнее время

Боксер Поветкин заявил, что стал ментально сильнее за последнее время

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин, победивший в субботу украинца Александра Руденко в бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской организации (WBA), стал ментально сильнее за последнее время. Об этом спортсмен заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».
Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Мутко: допуск сопровождающих поможет российским легкоатлетам на чемпионате мира

Агент: "Флорида" по контракту не сможет обменять хоккеиста Дадонова в первые два года

"Ростов" объявил о переходе футболиста сборной России Кудряшова в "Рубин"