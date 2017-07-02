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2 июля 2017, 0:46 | Бокс | ТАСС

Рябинский: Боксер Поветкин готов к бою с чемпионом WBO Паркером

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Обладатель интернационального титула Всемирной боксерской организации (WBO) и континентального титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Александр Поветкин готов к поединку с чемпионом WBO в супертяжелом весе новозеландцем Джозефом Паркером. Об этом ТАСС сообщил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

37-летний Александр Поветкин в субботу в 12-раундовом поединке с украинцем Андреем Руденко завоевал интернациональный титул WBO и континентальный титул WBA. Увеличить
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37-летний Поветкин в субботу в 12-раундовом поединке с украинцем Андреем Руденко завоевал интернациональный титул WBO и континентальный титул WBA.

«Александр готов к бою с Паркером, для боя с британцем Энтони Джошуа (чемпионом WBA в супертяжелом весе) еще необходимы поединки, а также более тщательная и серьёзная подготовка. Александр сейчас в хорошей форме, но у него еще есть запас», — сказал Рябинский.

В активе россиянина 32 победы (23 — нокаутом) и одно поражение. 25-летний Паркер непобедим на профессиональном ринге, имея в активе 23 победы (18 — нокаутом). 27-летний Джошуа является непобежденным боксером, одержав все 19 своих побед нокаутом. Последний на данный момент бой Джошуа провел 29 апреля текущего года против украинца Владимира Кличко и одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.
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Боксер Поветкин заявил, что стал ментально сильнее за последнее время

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин, победивший в субботу украинца Александра Руденко в бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской организации (WBA), стал ментально сильнее за последнее время. Об этом спортсмен заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».
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