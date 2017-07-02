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https://sport.mail.ru/news/boxing/30254014/
2 июля 2017, 0:44 | Бокс | ТАСС

Судья: Боксер Руденко из-за травмы хотел сняться в первом раунде боя с Поветкиным

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Украинский боксер Андрей Руденко хотел отказаться от продолжения борьбы в первом раунде боя с россиянином Александром Поветкиным. Об этом ТАСС сообщил рефери поединка Виктор Панин.

Виктор <span class=error>Панин</span> рассказал что уговорил украинца продолжать поединок. Увеличить
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Поветкин единогласным решением судей победил Руденко в поединке за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который прошел в Москве. Первый раунд поединка был прерван на некоторое время из-за того, что Руденко не мог продолжать бой из-за полученного повреждения шеи.

«Руденко хотел сняться в первом раунде, но я уговорил его продолжать бой. Там не было ничего такого, чтобы сниматься, надо было боксировать», — заявил Панин.

В активе россиянина теперь 32 победы (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и три поражения.
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Боксер Поветкин заявил, что стал ментально сильнее за последнее время

Боксер Поветкин заявил, что стал ментально сильнее за последнее время

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин, победивший в субботу украинца Александра Руденко в бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской организации (WBA), стал ментально сильнее за последнее время. Об этом спортсмен заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».
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