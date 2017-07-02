Судья: Боксер Руденко из-за травмы хотел сняться в первом раунде боя с Поветкиным
МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Украинский боксер Андрей Руденко хотел отказаться от продолжения борьбы в первом раунде боя с россиянином Александром Поветкиным. Об этом ТАСС сообщил рефери поединка Виктор Панин.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Поветкин единогласным решением судей победил Руденко в поединке за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который прошел в Москве. Первый раунд поединка был прерван на некоторое время
«Руденко хотел сняться в первом раунде, но я уговорил его продолжать бой. Там не было ничего такого, чтобы сниматься, надо было боксировать», — заявил Панин.
В активе россиянина теперь 32 победы (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и три поражения.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter