Судья: Боксер Руденко из-за травмы хотел сняться в первом раунде боя с Поветкиным

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Поветкин единогласным решением судей победил Руденко в поединке за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который прошел в Москве. Первый раунд поединка был прерван на некоторое время из-за того, что Руденко не мог продолжать бой из-за полученного повреждения шеи.

«Руденко хотел сняться в первом раунде, но я уговорил его продолжать бой. Там не было ничего такого, чтобы сниматься, надо было боксировать», — заявил Панин.

В активе россиянина теперь 32 победы (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и три поражения.