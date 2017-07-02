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https://sport.mail.ru/news/boxing/30253934/
2 июля 2017, 0:25 | Бокс | ТАСС

Менеджер: Украинский боксер Руденко готов провести с Поветкиным бой-реванш

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Украинский боксер Андрей Руденко, проигравший российскому тяжеловесу Александру Поветкину, готов провести с россиянином бой-реванш. Об этом ТАСС сообщил менеджер украинца Владислав Елисеев.

В субботу Александр <span class=error>Поветкин</span> единогласным решением судей победил Андрея <span class=error>Руденко</span> в поединке за интернациональный титул WBO и континентальный титул WBA. Увеличить
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В субботу Поветкин единогласным решением судей победил Руденко в поединке за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Поединок состоялся в московском ГЦКЗ «Россия».

«В первом раунде у Руденко был спазм, возможно, это смазало картину, но мы не ищем оправданий. Победил сильнейший, большое уважение Поветкину. Мы готовы провести реванш, решение за командой Поветкина», — заявил Елисеев.

Теперь в послужном списке 37-летнего Поветкина — 32 победы (нокаутом — 23), одно поражение. У 33-летнего Руденко — 31 победа (нокаутом — 19), три поражения.
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Боксер Поветкин заявил, что стал ментально сильнее за последнее время

Боксер Поветкин заявил, что стал ментально сильнее за последнее время

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин, победивший в субботу украинца Александра Руденко в бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской организации (WBA), стал ментально сильнее за последнее время. Об этом спортсмен заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».
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