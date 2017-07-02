Менеджер: Украинский боксер Руденко готов провести с Поветкиным бой-реванш

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В субботу Поветкин единогласным решением судей победил Руденко в поединке за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Поединок состоялся в московском ГЦКЗ «Россия».

«В первом раунде у Руденко был спазм, возможно, это смазало картину, но мы не ищем оправданий. Победил сильнейший, большое уважение Поветкину. Мы готовы провести реванш, решение за командой Поветкина», — заявил Елисеев.

Теперь в послужном списке 37-летнего Поветкина — 32 победы (нокаутом — 23), одно поражение. У 33-летнего Руденко — 31 победа (нокаутом — 19), три поражения.