Боксер Поветкин после победы над Руденко поблагодарил болельщиков за поддержку
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин поблагодарил болельщиков за поддержку после выигранного боя за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (ВБО) и континентальный титул Всемирной боксерской организации (ВБА) против украинца Андрея Руденко. Об этом он сказал после поединка в эфире телеканала «Матч ТВ».
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12-раундовый поединок состоялся в Москве и завершился победой Поветкина единогласным решением судей.
«Хотелось бы поблагодарить всех за поддержку, она мне очень нужна, — сказал Поветкин. — Я знал, что это крепкий соперник, просто так не сдастся,
В активе россиянина теперь 32 победы (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и три поражения.
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