Боксер Поветкин после победы над Руденко поблагодарил болельщиков за поддержку

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

12-раундовый поединок состоялся в Москве и завершился победой Поветкина единогласным решением судей.

«Хотелось бы поблагодарить всех за поддержку, она мне очень нужна, — сказал Поветкин. — Я знал, что это крепкий соперник, просто так не сдастся, что-то не получалось, но этот бой должен был так пройти, чтобы получить опыт. Это хорошо, на таких соперниках я расту. Относительно будущего надо спрашивать у менеджера, у меня остались отличные ощущения, будем идти дальше, исправлять ошибки и становиться сильнее».

В активе россиянина теперь 32 победы (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и три поражения.