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https://sport.mail.ru/news/boxing/30253933/
2 июля 2017, 0:24 | Бокс | ТАСС

Боксер Поветкин после победы над Руденко поблагодарил болельщиков за поддержку

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин поблагодарил болельщиков за поддержку после выигранного боя за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (ВБО) и континентальный титул Всемирной боксерской организации (ВБА) против украинца Андрея Руденко. Об этом он сказал после поединка в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он также отметил что победа над таким соперником как украинец станет хорошим опытом. Увеличить
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12-раундовый поединок состоялся в Москве и завершился победой Поветкина единогласным решением судей.

«Хотелось бы поблагодарить всех за поддержку, она мне очень нужна, — сказал Поветкин. — Я знал, что это крепкий соперник, просто так не сдастся, что-то не получалось, но этот бой должен был так пройти, чтобы получить опыт. Это хорошо, на таких соперниках я расту. Относительно будущего надо спрашивать у менеджера, у меня остались отличные ощущения, будем идти дальше, исправлять ошибки и становиться сильнее».

В активе россиянина теперь 32 победы (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и три поражения.
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Боксер Поветкин заявил, что стал ментально сильнее за последнее время

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин, победивший в субботу украинца Александра Руденко в бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской организации (WBA), стал ментально сильнее за последнее время. Об этом спортсмен заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».
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