Увидел, победил. Как Поветкин вернулся на ринг
Корреспондент «Советского спорта» — о победе российского боксера Александра Поветкина над украинцем Андреем Руденко.
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ДО БОЯ
Большой контраст предстал на фоне последнего боя Сергея Ковалева и Андре Уорда. Если в США команды обоих боксеров чуть ли не каждый день обменивались обвинениями во лжи, упреками и угрозами, в России — тишь и гладь.
Наверное, до официальной
Поветкин и Руденко работали в одном лагере в 2014 году. С тех пор сохранились теплые отношения. Голосов никто не повышал. Атмосфера дружеская.
— Каково вам просыпаться и осознавать, что впереди бой с Поветкиным? — спросили Руденко.
— Это приятно, — рассмешил всех украинец.
— Вы сказали, что выглядите лучше, чем в 27 лет? — спрашивают Поветкина.
— Нет, — парирует Александра. — Не выгляжу, а чувствую.
НАКАНУНЕ
Политического оттенка тогда было намного больше, но Усик сделал несколько заявлений, чтобы Князева приняли как родного. Его и приняли.
До боя Поветкина с Руденко глава компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский подчеркнул: «Мы сделаем все возможное, чтобы избежать любых конфликтов. Обеспечим полную безопасность Андрею и всем украинским любителям бокса на время мероприятия».
Возможно, меры не были лишними, но на подходе к «Лужникам», как и внутри арены все было спокойно. При этом стражей порядка — минимум. Они, видимо, понимали: люди пришли смотреть бокс.
АНДЕРКАРД
Главные события вечера начались с поединка Эдуарда Трояновского, который свой последний бой проиграл Джулиусу Индонго. Намибиец сейчас готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира с Теренсом Кроуфордом, а россиянину выбрали легкого соперника для возвращения.
Причем это мнение озвучили не только специалисты, но и в самой команде Трояновского. «Мы понимаем, что уровень Эдуарда намного выше», — сказал Рябинский. Комментатор Борис Скрипко подчеркнул, что «в
Прогнозы оказались правильным. Победа досталась Трояновскому довольно легко. Микеле ди Рокко после трех раундов мучений в четвертом был отправлен в глубокий нокаут.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Выход Поветкина зрители встретили аплодисментами. Главное, что в день боя обошлось без новой положительной
И Поветкин, и Руденко всегда действовали первым номером, поэтому вначале поединка схлестнулись как танки под Курском. Размены, удары и борьба за инициативу. «Русский витязь» оказался энергичнее: мощнейший удар по затылку украинца. Андрей попросил рефери остановить бой, посетовав на защемление мышцы: «Голову не могу поднять!». К чести Андрея, он продолжил поединок.
И не просто продолжил, а на
Андрею, бывшему
В итоге — победа Поветкина единогласным решением: 120−109, 120−108 и 120−108.
Таким образом, Поветкин стал обладателем двух промежуточных поясов по версиям WBA и WBO. До Деонтея Уайлдера добраться не удалось, но может теперь удастся дотянуться до Джозефа Паркера или Энтони Джошуа.
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