Увидел, победил. Как Поветкин вернулся на ринг

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ДО БОЯ

Большой контраст предстал на фоне последнего боя Сергея Ковалева и Андре Уорда. Если в США команды обоих боксеров чуть ли не каждый день обменивались обвинениями во лжи, упреками и угрозами, в России — тишь и гладь.

Наверное, до официальной пресс-конференции действующие лица отделались минимальным набором слов друг о друге, а первый выход лицом к лицу напоминал встречу старых школьных друзей, нежели людей, которые через пару дней должны бить друг друга. И бить больно.

Поветкин и Руденко работали в одном лагере в 2014 году. С тех пор сохранились теплые отношения. Голосов никто не повышал. Атмосфера дружеская.

— Каково вам просыпаться и осознавать, что впереди бой с Поветкиным? — спросили Руденко.

— Это приятно, — рассмешил всех украинец.

— Вы сказали, что выглядите лучше, чем в 27 лет? — спрашивают Поветкина.

— Нет, — парирует Александра. — Не выгляжу, а чувствую.

НАКАНУНЕ

Российско-украинский подтекст поединка как-то отошел далеко на задний план. Недавно российские боксеры вернулись из Украины с чемпионата Европы. С ними произошла лишь одна небольшая неприятность на таможне. Приняли всех нормально. До них два года назад в Киеве с Александром Усиком боксировал россиянин Андрей Князев.

Политического оттенка тогда было намного больше, но Усик сделал несколько заявлений, чтобы Князева приняли как родного. Его и приняли.

До боя Поветкина с Руденко глава компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский подчеркнул: «Мы сделаем все возможное, чтобы избежать любых конфликтов. Обеспечим полную безопасность Андрею и всем украинским любителям бокса на время мероприятия».

Возможно, меры не были лишними, но на подходе к «Лужникам», как и внутри арены все было спокойно. При этом стражей порядка — минимум. Они, видимо, понимали: люди пришли смотреть бокс.

АНДЕРКАРД

Главные события вечера начались с поединка Эдуарда Трояновского, который свой последний бой проиграл Джулиусу Индонго. Намибиец сейчас готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира с Теренсом Кроуфордом, а россиянину выбрали легкого соперника для возвращения.

Причем это мнение озвучили не только специалисты, но и в самой команде Трояновского. «Мы понимаем, что уровень Эдуарда намного выше», — сказал Рябинский. Комментатор Борис Скрипко подчеркнул, что «в какой-то мере бой носит тренировочный характер».

Прогнозы оказались правильным. Победа досталась Трояновскому довольно легко. Микеле ди Рокко после трех раундов мучений в четвертом был отправлен в глубокий нокаут.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Выход Поветкина зрители встретили аплодисментами. Главное, что в день боя обошлось без новой положительной допинг-пробы. Александр вернулся и за кратчайший отрезок первого раунда показал, что все еще хорош. Другое дело — украинец, прекрасно знающий способности соперника.

И Поветкин, и Руденко всегда действовали первым номером, поэтому вначале поединка схлестнулись как танки под Курском. Размены, удары и борьба за инициативу. «Русский витязь» оказался энергичнее: мощнейший удар по затылку украинца. Андрей попросил рефери остановить бой, посетовав на защемление мышцы: «Голову не могу поднять!». К чести Андрея, он продолжил поединок.

И не просто продолжил, а на какой-то момент в середине боя (пятый-шестой раунды) выглядел ни чуть не хуже оппонента. Так, в пятом раунде украинец сотряс оппонента правым боковым.

Андрею, бывшему спарринг-партнеру «Русского витязя», все сильные стороны Поветкина были известны. Россиянину нужно было что-то изобретать, а с креативом возникли сложности. Еще хорошо, что преимущество удалось вернуть. Да, и в «чемпионских» раундах Александр сумел «расправить крылья» и убедил судей в своем превосходстве.

В итоге — победа Поветкина единогласным решением: 120−109, 120−108 и 120−108.

Таким образом, Поветкин стал обладателем двух промежуточных поясов по версиям WBA и WBO. До Деонтея Уайлдера добраться не удалось, но может теперь удастся дотянуться до Джозефа Паркера или Энтони Джошуа.