Россиянин Поветкин победил украинца Руденко в бою за интернациональные титулы WBA и WBO

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В 12-раундовом поединке в московском ГЦКЗ «Россия» он победил украинца Андрея Руденко по очкам единогласным решением судей.

Поединок продлился все 12 раундов.

Российский боксер успешно вернулся на ринг после двух допинг-скандалов. В мае 2016 года не состоялся его поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме Поветкина были найдены следы мельдония, а в декабре 2016-го был отменен бой за звание «временного» чемпиона мира с канадцем Бермейном Стиверном из-за положительной допинг-пробы на остарин. Тогда россиянин все-таки вышел на ринг против француза Жоанна Дюопа и нокаутировал его в шестом раунде, но бой был нетитульным.

Следствием допинг-скандалов стало исключение Поветкина из рейтингов WBC и Международной боксерской федерации (IBF). WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в его пробе остарина, реакции WBA по данной теме не было, но Поветкин отсутствовал в рейтингах организации. Постепенно промоутерам россиянина удалось исправить ситуацию, и уже две организации — WBA и WBO — вернули россиянина в рейтинги и санкционировали его поединок с Руденко.

Теперь в послужном списке 37-летнего Поветкина — 32 победы (нокаутом — 23), одно поражение. У 33-летнего Руденко — 31 победа (нокаутом — 19), три поражения.