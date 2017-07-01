Россиянин Поветкин победил украинца Руденко в бою за интернациональные титулы WBA и WBO
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Бывший «регулярный» чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин завоевал интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул WBA.
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В 12-раундовом поединке в московском ГЦКЗ «Россия» он победил украинца Андрея Руденко по очкам единогласным решением судей.
Поединок продлился все 12 раундов.
Российский боксер успешно вернулся на ринг после двух
Следствием
Теперь в послужном списке 37-летнего Поветкина — 32 победы (нокаутом — 23), одно поражение. У 33-летнего Руденко — 31 победа (нокаутом — 19), три поражения.
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