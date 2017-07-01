Россиянин Трояновский выиграл первый бой после потери титула чемпиона мира

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Итальянец трижды оказывался в нокдаунах — по разу в первом, третьем и четвертом раундах, после четвертого падения судья принял решение остановить поединок и присудить победу россиянину техническим нокаутом.

Трояновский преимущественно действовал вторым номером, позволяя итальянцу идти вперед и работая на опережение. Но временами захватывал инициативу и прессинговал. Россиянин в целом уверенно контролировал ситуацию, боксируя на дальней дистанции, но итальянец временами представлял опасность и изредка попадал в ближнем бою. Так, в первом раунде ди Рокко удалось зажать противника в углу ринга, но тот вскоре из него выбрался без потерь.

В концовке первого раунда Трояновский отправил ди Рокко в нокдаун и был близок к этому во втором раунде, но итальянец устоял. Затем ди Рокко побывал в нокдауне в третьем раунде, а уже после падения в четвертом раунде рефери мог останавливать поединок. Итальянец тяжело вставал и решил продолжить поединок, но ненадолго — после очередного пропущенного удара он «поплыл», и россиянин атакующими штурмом свалил его с ног. Судья сразу же принял решение об остановке боя, не открывая счет.

Успешное возвращение

37-летний Трояновский впервые вышел на ринг с декабря 2016 года, когда проиграл нокаутом в первом раунде Джулиусу Индонго из Намибии и расстался с титулами чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (ИБО). Россиянин владел поясом престижной версии IBF с ноября 2015 года и дважды его защитил.

Теперь в активе Трояновского 26 побед (23 — нокаутом), одно поражение. 35-летний ди Рокко потерпел третье поражение при 41 победах (18 нокаутом), 1 ничьей. Итальянец ранее владел титулом чемпиона Европы, а в мае прошлого года проиграл британцу Рикки Бернсу в поединке за пояс чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) техническим нокаутом в 8-м раунде.

Главным событием вечера станет бой за титулы интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) и континентального чемпиона WBA в супертяжелом весе между россиянином Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко.