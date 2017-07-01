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В 12-раундовом поединке в Толедо (США, штат Огайо) в ночь на субботу Шафиков проиграл американцу Роберту Истеру- младшему в поединке за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 61,23 кг. Все трое судей отдали победу американцу — 120:108, 120:108, 116:112.

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«Работа судей в этом поединке — это настоящий позор бокса, — написал Дрозд. — Просто безумие. Конкурентнейший, зрелищный и равный бой, а двое судей посчитали 120:108 в пользу Истера, 12−0 по раундам».

«Что это такое, как такое возможно? — продолжил бывший чемпион мира. — Как и, главное, зачем так работать над уничтожением любимого спорта миллионов? Денис, ты дрался отчаянно, дрался до конца, дрался как настоящий воин».