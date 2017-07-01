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https://sport.mail.ru/news/boxing/30249106/
1 июля 2017, 9:27 | Бокс | ТАСС

Дрозд: Работа судей в бою между Шафиковым и Истером — позор для бокса

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Работа судей в поединке между россиянином Денисом Шафиковым и американцем Робертом Истером-младшим стала позором для бокса. Такое мнение высказал бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Григорий Дрозд на своей странице в Facebook.

По мнению боксера судьи несправедливо отдали единогласную победу американцу. Увеличить
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В 12-раундовом поединке в Толедо (США, штат Огайо) в ночь на субботу Шафиков проиграл американцу Роберту Истеру- младшему в поединке за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 61,23 кг. Все трое судей отдали победу американцу — 120:108, 120:108, 116:112.

«Работа судей в этом поединке — это настоящий позор бокса, — написал Дрозд. — Просто безумие. Конкурентнейший, зрелищный и равный бой, а двое судей посчитали 120:108 в пользу Истера, 12−0 по раундам».

«Что это такое, как такое возможно? — продолжил бывший чемпион мира. — Как и, главное, зачем так работать над уничтожением любимого спорта миллионов? Денис, ты дрался отчаянно, дрался до конца, дрался как настоящий воин».

В послужном списке россиянина теперь 38 побед (20 — нокаутом), 3 поражения, 1 ничья. Истер во второй раз защитил титул чемпиона мира IBF, который завоевал в сентябре 2016 года. Он по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (14 — нокаутом).
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