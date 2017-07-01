Поветкин подерется с неуступчивым украинцем

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Отечественному спортсмену предстоит открыть новый виток карьеры после череды допинг-скандалов. При этом в победе Поветкина никто не сомневается, хотя специалисты признают, что легко ему, скорее всего, не будет.

Украинский бокс всегда славился хорошими супертяжеловесами. Помимо братьев Кличко большие надежды подавали Тарас Биденко, Олег Платов, Владимир Вирчис, Вячеслав Глазков. Андрей Руденко — из этой же «серии». С единственной разницей: в отличие от перечисленных, которые могли, но так и не раскрыли свой потенциал полностью, он еще не потерял шанс стать чемпионом, хотя верится в это сейчас, конечно, с трудом.

Руденко родился в Днепропетровске. Ему 33 года, рост — 184 см, а на официальном взвешивании он потянул на 107,35 кг (против 103,4 кг у 188-сантиметрового Александра Поветкина).

Украинец представлен в Топ-15 рейтингов двух из четырех ведущих боксерских версий. В списке Международной федерации бокса (IBF) занимает 13-ю строчку, а по линии Всемирной боксерской организации (WBO) — 11-ю. При этом сохраняется вероятность, что IBF не признает грядущий бой, поскольку до сих пор не амнистировала Поветкина, отбывшего положенные шесть месяцев дисквалификации после громкого допингового скандала с остарином. Санкции в адрес россиянина сохраняет и Всемирный боксерский совет (WBC), в то время как WBO и Всемирная боксерская ассоциация (WBA) на днях вернули супертяжа в свои кондуиты.

Две указанные организации согласились выставить на кон боя второстепенные пояса International. Это не бог весть какие титулы для Поветкина, но должны послужить неплохим подспорьем для Руденко, высшей регалией в карьере которого пока что оставался пояс WBC International Silver.

32-й противник в карьере 37-летнего Поветкина дебютировал на профессиональном ринге в октябре 2006 года и почти все поединки провел на Украине, ни разу не проиграв. А вот две отлучки «за кордон» обернулись для него поражениями по очкам.

В 2014-м Руденко уступил австралийцу Лукасу Брауну, который впоследствии завоевал «регулярный» титул WBA, а затем попался на допинге. Годом позже украинский боксер не нашел методов против британца Хьюи Фьюри.

В общем-то, на том серьезное восхождение Руденко по карьерной лестнице и завершилось. Он вернулся к прежнему занятию: бить либо старых, либо слабых. Скажем, Джейсон Бергман, которого Руденко одолел в своем предыдущем бою в декабре, имеет 14 поражений в послужном списке и занимает 172-ю позицию в рейтинге супертяжей статистического портала Boxrec (и 49-ю среди американцев).

Почему команде Поветкина понадобился сейчас именно Руденко, можно предположить, подняв позднюю биографию Русского Витязя. Как известно, в прошлом году у отечественного бойца сорвались два поединка. В мае к нему в Москву не приехал чемпион WBC Деонтей Уайлдер, узнавший о положительной допинг-пробе Поветкина на мельдоний, а в ноябре драться с ним в Екатеринбурге за временный пояс WBC отказался канадец Бермейн Стиверн (вновь был провален допинг-тест — на остарин).

В глазах многих зарубежных спортсменов, и в первую очередь Уайлдера и Стиверна, Поветкин предстает злостным нарушителем правил и обманщиком.

Обвиняя россиянина в употреблении запрещенных веществ, оба не стеснялись в выражениях, в результате чего глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский судится с американцем и его импресарио в Нью-Йорке.

Боксеры с постсоветского пространства — дело другое. Среди них авторитет Поветкина всегда был и остается очень высоким. По крайней мере, на словах Александра очень уважают, возможностям его команды — завидуют. Не случайно, объясняя мотивы своего согласия на бой, Руденко упомянул и финансовый фактор.

В свою очередь, Рябинский назвал украинца идеальным вариантом для возвращения Поветкина в большое дело. По мнению функционера, Руденко «составит нужную конкуренцию», у него «довольно высокие места в рейтинге», а сама встреча получится «интересной и зрелищной».

«Жду только победы Поветкина, но соперника недооценивать бы не стал, — сказал Рябинский «Газете.Ru». — Конечно, шансы вернуться на вершину у Саши есть. Мы именно это и стараемся сделать.

Как водится на шоу с участием Поветкина, все протокольные мероприятия — пресс-конференции, открытые тренировки и взвешивание — прошли без намека на конфликт или хотя бы словесную пикировку. Бойцы улыбались, хлопали друг друга по плечам, не проявляя никакой агрессии.

Не подкинули они и ни малейшего повода разыграть российско-украинскую «карту». Гость столицы, кстати, особо подчеркнул, что не интересуется политикой и не смотрит телевизор.

Украинский сегмент интернета отнесся к поездке Руденко в Москву в целом скептически. Там полагают, что команда Поветкина специально выбрала в соперники этого боксера с целью взять своеобразный «реванш» за поражение от Владимира Кличко. Не питают иллюзий еще и потому, что Руденко предстоит боксировать на чужой территории и при рефери — соотечественнике местного атлета.

«Отношение к нашей команде очень доброжелательное, никаких провокационных вопросов не было, — заметила вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова, слова которой передает Xsport. — Российская сторона нас очень дружелюбно встретила и разместила, хорошо принимают.

Команда Александра не раз подчеркивала, что они расценивают Андрея как достаточно сильного соперника и считают, что этот бой будет для них непростым испытанием. После всех тех неприятных казусов, которые были в карьере Поветкина, к грядущему поединку сейчас пристальное внимание.

По мнению заслуженного тренера России Александра Черноиванова, Поветкин будет стремиться доказать, что является «чистым» боксером.

«Разве что перенастрой может ему помешать и лишние эмоции, — заметил специалист в разговоре с «Газетой.Ru». — Для меня более важна даже не спортивная составляющая боя, а человеческая. Я переживаю за Сашу как за человека и хочу, чтобы он показал, что он «чистый» спортсмен, нормальный парень и отличный боксер.

Сломать Поветкина тяжело. Он всегда поступает так, как считает нужным. Его просто надо знать, а поскольку я был тренером сборной, когда он за нее выступал, то хорошо представляю, что он сейчас может думать. С организмом у него все нормально, он ведет здоровый образ жизни и возраст не станет помехой. Многие тяжеловесы до 40 лет боксируют. При этом считаю, не нужно уже этого делать. Он всем все доказал.

«Руденко — не самый известный боксер, и, честно говоря, я его не видел в действии. Можно только сделать вывод, что он крупный и физически сильный. Но я не сомневаюсь, что Поветкин выиграет», — добавил Черноиванов.

В рамках этого же вечера Эдуард Трояновский впервые поднимется на ринг после драматичного поражения намибийцу Джулиусу Индонго 3 декабря 2016 года в Москве нокаутом в первом раунде и потери чемпионского титула IBF в категории до 63,5 кг. Ему будет противостоять итальянец Микеле Ди Рокко.