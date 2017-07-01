Ахмедов нокаутировал американца в титульном бою
Непобежденный казахстанский боксер Али Ахмедов одержал победу в дебютном поединке на американском ринге, сообщает Sports.kz.
В бою за вакантный титул Боксерской федерации Северной Америки (NABF) в полутяжелом весе Ахмедов встретился с американцем Кентом Холландом. Поединок был остановлен уже в первом раунде.
Эта победа стала для Али седьмой на профессиональном ринге. Холланд же потерпел первое поражение в карьере за шесть поединков.
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