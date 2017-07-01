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https://sport.mail.ru/news/boxing/30248758/
1 июля 2017, 9:55 | Бокс | Sports.kz

Ахмедов нокаутировал американца в титульном бою

Непобежденный казахстанский боксер Али Ахмедов одержал победу в дебютном поединке на американском ринге, сообщает Sports.kz.

В бою за вакантный титул Боксерской федерации Северной Америки (NABF) в полутяжелом весе Ахмедов встретился с американцем Кентом Холландом. Поединок был остановлен уже в первом раунде.

Эта победа стала для Али седьмой на профессиональном ринге. Холланд же потерпел первое поражение в карьере за шесть поединков.

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