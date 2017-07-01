Ахмедов нокаутировал американца в титульном бою

В бою за вакантный титул Боксерской федерации Северной Америки (NABF) в полутяжелом весе Ахмедов встретился с американцем Кентом Холландом. Поединок был остановлен уже в первом раунде.

Эта победа стала для Али седьмой на профессиональном ринге. Холланд же потерпел первое поражение в карьере за шесть поединков.