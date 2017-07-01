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https://sport.mail.ru/news/boxing/30248670/
1 июля 2017, 9:04 | Бокс | Р-Спорт

Шафиков проиграл Истеру в бою за чемпионский титул IBF

МОСКВА, 1 июл — Р-Спорт. Российский боксер Денис Шафиков потерпел поражение от американца Роберта Истера-младшего в бою за чемпионский титул IBF в легком весе.

Шафиков проиграл Истеру в бою за чемпионский титул IBF - Фото Увеличить
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Бой, прошедший в пятницу в американском Толедо, завершился победой американца единогласным решением судей — 120−108, 120−108, 116−112.

Для 32-летнего Шафикова это поражение стало третьим в карьере при 38 победах (20 — нокаутом) и одном ничейном результате. 26-летний Истер одержал 20-ю победу (14 — нокаутом) в 20 боях.
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