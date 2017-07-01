Хопкинс объяснил, почему «Канело» победит Головкина

— Головкин проиграет, потому что «Канело» преследует своих соперников, наносит им удары в голову и избивает. Есть ли у Головкина «план B»? Каждый великий боксер должен иметь запасной план. Головкину это никогда не было нужно. Но в сентябре ему придется иметь «план B» и «план С». Боксерские навыки Сауля преодолеют силу GGG, и я думаю, что Головкин окажется в ситуации, в какой никогда раньше не бывал, так как обычно ему это было не нужно. Он всех нокаутировал.

Думаю, после боя с Джейкобсом, Головкин сделал какие-то поправки. Но многие его поединки показали нам, как взломать этот замок и открыть дверь. «Канело» с каждым шагом становился лучше, а Головкин остался на одном уровне. Не лучше и не хуже, — сказал Хопкинс в интервью International Business Times.