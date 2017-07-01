Хопкинс объяснил, почему «Канело» победит Головкина
Экс-чемпион мира в нескольких весовых категориях Бернард Хопкинс рассказал, почему считает Сауля «Канело» Альвареса фаворитом в поединке с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.
— Головкин проиграет, потому что «Канело» преследует своих соперников, наносит им удары в голову и избивает. Есть ли у Головкина «план B»? Каждый великий боксер должен иметь запасной план. Головкину это никогда не было нужно. Но в сентябре ему придется иметь «план B» и «план С». Боксерские навыки Сауля преодолеют силу GGG, и я думаю, что Головкин окажется в ситуации, в какой никогда раньше не бывал, так как обычно ему это было не нужно. Он всех нокаутировал.
Думаю, после боя с Джейкобсом, Головкин сделал
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