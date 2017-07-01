Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30248425/
1 июля 2017, 9:53 | Бокс | Sports.kz

Хопкинс объяснил, почему «Канело» победит Головкина

Экс-чемпион мира в нескольких весовых категориях Бернард Хопкинс рассказал, почему считает Сауля «Канело» Альвареса фаворитом в поединке с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

— Головкин проиграет, потому что «Канело» преследует своих соперников, наносит им удары в голову и избивает. Есть ли у Головкина «план B»? Каждый великий боксер должен иметь запасной план. Головкину это никогда не было нужно. Но в сентябре ему придется иметь «план B» и «план С». Боксерские навыки Сауля преодолеют силу GGG, и я думаю, что Головкин окажется в ситуации, в какой никогда раньше не бывал, так как обычно ему это было не нужно. Он всех нокаутировал.

Думаю, после боя с Джейкобсом, Головкин сделал какие-то поправки. Но многие его поединки показали нам, как взломать этот замок и открыть дверь. «Канело» с каждым шагом становился лучше, а Головкин остался на одном уровне. Не лучше и не хуже, — сказал Хопкинс в интервью International Business Times.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»