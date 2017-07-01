Боксер Поветкин возвращается на ринг после двух допинг-скандалов

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Поветкин возвращается на ринг после двух допинг- скандалов. Россиянин претендовал на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), но так и не смог его оспорить. Сначала у него сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония, а затем был отменен бой за звание «временного» чемпиона мира с канадцем Бермейном Стиверном в Екатеринбурге из-за положительной допинг-пробы на остарин. Тогда, в декабре 2016 года, россиянин все-таки вышел на ринг против француза Жоанна Дюопа и нокаутировал его в шестом раунде, но бой был нетитульным.

В марте этого года по итогам расследования WBC отстранил россиянина на неопределенный срок и вместе с Международной боксерской федерацией (IBF) исключил его из рейтингов. WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина остарина, реакции WBA по данной теме не было, но Поветкин отсутствовал в рейтингах организации.

Однако промоутерам Поветкина удалось постепенно улучшить ситуацию, и уже две организации — WBA и WBO — вернули россиянина в рейтинги и санкционировали его предстоящий поединок. Также убеждены в команде боксера и в том, что в скором времени восстановят Поветкина в правах и две другие престижные версии — WBC и IBF.

Соперник россиянина

В соперники Поветкину был выбран украинец Андрей Руденко, занимающий 10-е место в рейтинге WBA, 11-е — в WBO и 13-е — в IBF. Сначала он ходил в подававших надежды боксерах промоутерской компании братьев Кличко «К2 промоушнз» и выиграл 24 боя подряд. Но затем последовали два поражения кряду в Великобритании и Монако — от австралийца Лукаса Брауна и британца Хьюи Фьюри по очкам. С тех пор украинец провел семь поединков на родине, в которых победил малоизвестных противников.

Руденко нельзя назвать элитным боксером, у него нет значимых побед в карьере и два поражения от не самых звездных противников. Тем не менее, он может послужить хорошим испытанием для российского боксера, поставившего цель вернуть титул чемпиона мира. У Руденко хорошая любительская школа, он физически крепкий и выносливый боксер, но в целом не обладающий хорошей техникой и сильным ударом.

Руденко боксирует в схожей манере с Поветкиным — идет вперед, любит действовать на средней и ближней дистанции с взрывными атаками короткими боковыми ударами. Однако у него не слишком хорошая оборона, а у Поветкина удар тяжелее. Поэтому не исключено, что поединок не продлится все 12 раундов.

Интересно, что Поветкин хорошо знает возможности Руденко, украинец помогал ему готовиться к поединку с камерунцем Карлосом Такамом в октябре 2014 года. Также Руденко был спарринг-партнером соотечественника Владимира Кличко в бою с Поветкиным в октябре 2013 года.

В послужном списке 37-летнего Поветкина — 31 победа (23 нокаутом), одно поражение, 33-летнего Руденко — 31 победа (19 нокаутом), два поражения. Боксерский вечер начнется в 18:00 мск, а главный бой — в 22:20.