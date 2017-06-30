На чемпионат мира — с новым тренером
Федерация бокса России (ФБР) сменила главного тренера мужской национальной команды за полтора месяца до чемпионата мира.
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Тренерский совет ФБР признал неудовлетворительным выступления россиян на чемпионате Европы в Харькове, где было завоевано пять наград — два золота, два серебра и бронза. После этого был поднят вопрос об отставке Олега Меньшикова, который возглавил команду в новом олимпийском цикле, сменив Александра Лебзяка. Новым главным тренером было решено назначить Эдуарда Кравцова. Также полностью сменится и состав старших тренеров, эти должности займут Сергей Багдасарян, Юрий Емельянов и Сергей Анохин.
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК ДЛЯ КРАВЦОВА — ГОД
Генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев отметил, что решение о необходимости полностью поменять тренерский штаб у мужчин было единогласным, а кандидатуру Кравцова выдвинул сам тренерский совет. Этот же орган будет контролировать работу возглавившего команду специалиста.
— Сменить главного тренера посреди сезона и за полтора месяца до чемпионата мира — решение непростое.
— Этого требовал тренерский совет, — отметил Кремлев. — И я, конечно, не был удовлетворен чемпионатом Европы, где у нас худший результат за последние годы. Это было единогласное решение. Впереди чемпионат мира — а что делать? Сейчас надо просто усовершенствовать то, что есть. Думаю, что все у нас получится.
— Меньшиков не так много проработал на своей должности. Не было ощущения, что он просто не успел себя проявить?
— Он 16 лет провел в юниорской команде, на прошлогоднем первенстве мира по юниорам мы не взяли ни одного золота. Перешел с юниоров в мужскую команду, где у него были все те же боксеры. У Меньшикова было достаточно времени осмотреться, семь месяцев прошло.
— Почему выбор пал на Кравцова?
— Я обратился к тренерскому совету с пожеланием вынести предложение по кандидатуре. Они между собой обсудили и назвали Кравцова. Посчитали, что на сегодня он лучший. Теперь члены тренерского совета будут сами ездить, смотреть и все контролировать.
— Какие поставили задачи перед тренером? Дали ли ему испытательный срок?
— Год. Что касается чемпионата мира — покажет то, что сможет сделать, мы все понимаем, что осталось чуть больше месяца. Но рассчитываем, что он
— Какую задачу ставите перед командой?
— Определимся с задачами в течение недели. Планируем как минимум в тройку командного зачета попадать, и надо привозить не меньше трех золотых медалей.
— Это реально с учетом текущей ситуации?
— Конечно, успеть можно. Хотя бы подтянуть ребят — реально.
— Что предложил Кравцов после назначения?
— Состав команды, тренерский совет его тоже согласовал. Рассказал, как будет тренировать, к следующему совету он подготовит план, его согласуют, утвердят и будут контролировать.
ПЛАН ПОДГОТОВКИ КАРДИНАЛЬНО ПОМЕНЯЕТСЯ
Сам Кравцов подчеркнул, что работа команды изменится кардинально, тренироваться боксеры будут
— Сразу ли приняли предложение возглавить команду?
— Это ответственный шаг для меня, хотел бы поблагодарить Федерацию бокса за оказанное доверие. Хотя у меня достаточно неплохо складывалась тренерская карьера, честь страны и амбиции в хорошем смысле слова взяли верх, и я принял такое решение. Задачи перед собой и командой буду ставить самые высокие.
— О чем говорили на тренерском совете?
— Отметил, в каких компонентах команда должна добавить по итогам чемпионата Европы. Это была такая техническая часть. Надо работать и в функциональном плане, и в
— Программа подготовки существенно изменится по сравнению с тем, что есть сейчас?
— Да. Она будет кардинально отличаться во всех аспектах. Сейчас команда готовится к чемпионату мира, все лицензии именные. Считаю, что ребята заслужили боксировать на мире, это даже не обсуждается. У нас добавилась еще одна лицензия, федерация подала запрос, и к семерке ребят, которые ранее отобрались, добавился чемпион мира Виталий Дунайцев. Эти спортсмены полтора месяца будут готовиться к турниру. У нас с 13 июля по 3 августа будет первый этап подготовки на базе в Кисловодске, а второй — на «Озере Круглом» с 10 по 24 августа, возможно, даже восьмого числа туда заедем.
— Какие задачи перед вами были поставлены?
— Задача — выступить максимально хорошо. Сейчас приедем в Кисловодск, посмотрим, в каком состоянии команда и будем от этого отталкиваться. Чтобы мы могли дозировать нагрузку для каждого из спортсменов. О количестве медалей пока речь не вели, но мы максималисты — будем пытаться сделать все возможное. Если
Чемпионат мира пройдет в немецком Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.
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