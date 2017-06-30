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30 июня 2017, 23:20 | Бокс | Спорт-Экспресс

На чемпионат мира — с новым тренером

Федерация бокса России (ФБР) сменила главного тренера мужской национальной команды за полтора месяца до чемпионата мира.

Федерация бокса России сменила главного тренера мужской национальной команды за полтора месяца до чемпионата мира. Увеличить
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Тренерский совет ФБР признал неудовлетворительным выступления россиян на чемпионате Европы в Харькове, где было завоевано пять наград — два золота, два серебра и бронза. После этого был поднят вопрос об отставке Олега Меньшикова, который возглавил команду в новом олимпийском цикле, сменив Александра Лебзяка. Новым главным тренером было решено назначить Эдуарда Кравцова. Также полностью сменится и состав старших тренеров, эти должности займут Сергей Багдасарян, Юрий Емельянов и Сергей Анохин.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК ДЛЯ КРАВЦОВА — ГОД

Генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев отметил, что решение о необходимости полностью поменять тренерский штаб у мужчин было единогласным, а кандидатуру Кравцова выдвинул сам тренерский совет. Этот же орган будет контролировать работу возглавившего команду специалиста.

— Сменить главного тренера посреди сезона и за полтора месяца до чемпионата мира — решение непростое.

— Этого требовал тренерский совет, — отметил Кремлев. — И я, конечно, не был удовлетворен чемпионатом Европы, где у нас худший результат за последние годы. Это было единогласное решение. Впереди чемпионат мира — а что делать? Сейчас надо просто усовершенствовать то, что есть. Думаю, что все у нас получится.

— Меньшиков не так много проработал на своей должности. Не было ощущения, что он просто не успел себя проявить?

— Он 16 лет провел в юниорской команде, на прошлогоднем первенстве мира по юниорам мы не взяли ни одного золота. Перешел с юниоров в мужскую команду, где у него были все те же боксеры. У Меньшикова было достаточно времени осмотреться, семь месяцев прошло.

— Почему выбор пал на Кравцова?

— Я обратился к тренерскому совету с пожеланием вынести предложение по кандидатуре. Они между собой обсудили и назвали Кравцова. Посчитали, что на сегодня он лучший. Теперь члены тренерского совета будут сами ездить, смотреть и все контролировать.

— Какие поставили задачи перед тренером? Дали ли ему испытательный срок?

— Год. Что касается чемпионата мира — покажет то, что сможет сделать, мы все понимаем, что осталось чуть больше месяца. Но рассчитываем, что он все-таки что-то поменяет, чтобы наши ребята в третьих раундах не уставали. Претензии у тренерского совета были и по физической форме, и по технике, и по тактике, и по ошибочному выбору спортсменов на прошедший чемпионат. У меня были претензии по результату, у нас такого никогда не было на Европе. Если тут всего два золота, что будет на чемпионате мира? Ведь на Европе не было ни Казахстана, ни Узбекистана, ни Кубы или США.

— Какую задачу ставите перед командой?

— Определимся с задачами в течение недели. Планируем как минимум в тройку командного зачета попадать, и надо привозить не меньше трех золотых медалей.

— Это реально с учетом текущей ситуации?

— Конечно, успеть можно. Хотя бы подтянуть ребят — реально.

— Что предложил Кравцов после назначения?

— Состав команды, тренерский совет его тоже согласовал. Рассказал, как будет тренировать, к следующему совету он подготовит план, его согласуют, утвердят и будут контролировать.

ПЛАН ПОДГОТОВКИ КАРДИНАЛЬНО ПОМЕНЯЕТСЯ

Сам Кравцов подчеркнул, что работа команды изменится кардинально, тренироваться боксеры будут по-новому. А вот задачи как раз останутся по-прежнему высокими.

— Сразу ли приняли предложение возглавить команду?

— Это ответственный шаг для меня, хотел бы поблагодарить Федерацию бокса за оказанное доверие. Хотя у меня достаточно неплохо складывалась тренерская карьера, честь страны и амбиции в хорошем смысле слова взяли верх, и я принял такое решение. Задачи перед собой и командой буду ставить самые высокие.

— О чем говорили на тренерском совете?

— Отметил, в каких компонентах команда должна добавить по итогам чемпионата Европы. Это была такая техническая часть. Надо работать и в функциональном плане, и в технико-тактическом. В каждом компоненте мы должны будем добавлять, иначе успеха нам не видать.

— Программа подготовки существенно изменится по сравнению с тем, что есть сейчас?

— Да. Она будет кардинально отличаться во всех аспектах. Сейчас команда готовится к чемпионату мира, все лицензии именные. Считаю, что ребята заслужили боксировать на мире, это даже не обсуждается. У нас добавилась еще одна лицензия, федерация подала запрос, и к семерке ребят, которые ранее отобрались, добавился чемпион мира Виталий Дунайцев. Эти спортсмены полтора месяца будут готовиться к турниру. У нас с 13 июля по 3 августа будет первый этап подготовки на базе в Кисловодске, а второй — на «Озере Круглом» с 10 по 24 августа, возможно, даже восьмого числа туда заедем.

— Какие задачи перед вами были поставлены?

— Задача — выступить максимально хорошо. Сейчас приедем в Кисловодск, посмотрим, в каком состоянии команда и будем от этого отталкиваться. Чтобы мы могли дозировать нагрузку для каждого из спортсменов. О количестве медалей пока речь не вели, но мы максималисты — будем пытаться сделать все возможное. Если кто-то думает, что за полтора месяца можно сделать чудо, то это напрасно. Но в любом случае, команда не будет выглядеть так функционально и технико-тактически, постараемся добавить.

Чемпионат мира пройдет в немецком Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.
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