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Тренерский совет ФБР признал неудовлетворительным выступления россиян на чемпионате Европы в Харькове, где было завоевано пять наград — два золота, два серебра и бронза. После этого был поднят вопрос об отставке Олега Меньшикова, который возглавил команду в новом олимпийском цикле, сменив Александра Лебзяка. Новым главным тренером было решено назначить Эдуарда Кравцова. Также полностью сменится и состав старших тренеров, эти должности займут Сергей Багдасарян, Юрий Емельянов и Сергей Анохин.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК ДЛЯ КРАВЦОВА — ГОД

Генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев отметил, что решение о необходимости полностью поменять тренерский штаб у мужчин было единогласным, а кандидатуру Кравцова выдвинул сам тренерский совет. Этот же орган будет контролировать работу возглавившего команду специалиста.

— Сменить главного тренера посреди сезона и за полтора месяца до чемпионата мира — решение непростое.

— Этого требовал тренерский совет, — отметил Кремлев. — И я, конечно, не был удовлетворен чемпионатом Европы, где у нас худший результат за последние годы. Это было единогласное решение. Впереди чемпионат мира — а что делать? Сейчас надо просто усовершенствовать то, что есть. Думаю, что все у нас получится.

— Меньшиков не так много проработал на своей должности. Не было ощущения, что он просто не успел себя проявить?

— Он 16 лет провел в юниорской команде, на прошлогоднем первенстве мира по юниорам мы не взяли ни одного золота. Перешел с юниоров в мужскую команду, где у него были все те же боксеры. У Меньшикова было достаточно времени осмотреться, семь месяцев прошло.

— Почему выбор пал на Кравцова?

— Я обратился к тренерскому совету с пожеланием вынести предложение по кандидатуре. Они между собой обсудили и назвали Кравцова. Посчитали, что на сегодня он лучший. Теперь члены тренерского совета будут сами ездить, смотреть и все контролировать.

— Какие поставили задачи перед тренером? Дали ли ему испытательный срок?

— Год. Что касается чемпионата мира — покажет то, что сможет сделать, мы все понимаем, что осталось чуть больше месяца. Но рассчитываем, что он все-таки что-то поменяет, чтобы наши ребята в третьих раундах не уставали. Претензии у тренерского совета были и по физической форме, и по технике, и по тактике, и по ошибочному выбору спортсменов на прошедший чемпионат. У меня были претензии по результату, у нас такого никогда не было на Европе. Если тут всего два золота, что будет на чемпионате мира? Ведь на Европе не было ни Казахстана, ни Узбекистана, ни Кубы или США.

— Какую задачу ставите перед командой?

— Определимся с задачами в течение недели. Планируем как минимум в тройку командного зачета попадать, и надо привозить не меньше трех золотых медалей.

— Это реально с учетом текущей ситуации?

— Конечно, успеть можно. Хотя бы подтянуть ребят — реально.

— Что предложил Кравцов после назначения?

— Состав команды, тренерский совет его тоже согласовал. Рассказал, как будет тренировать, к следующему совету он подготовит план, его согласуют, утвердят и будут контролировать.

ПЛАН ПОДГОТОВКИ КАРДИНАЛЬНО ПОМЕНЯЕТСЯ

Сам Кравцов подчеркнул, что работа команды изменится кардинально, тренироваться боксеры будут по-новому. А вот задачи как раз останутся по-прежнему высокими.

— Сразу ли приняли предложение возглавить команду?

— Это ответственный шаг для меня, хотел бы поблагодарить Федерацию бокса за оказанное доверие. Хотя у меня достаточно неплохо складывалась тренерская карьера, честь страны и амбиции в хорошем смысле слова взяли верх, и я принял такое решение. Задачи перед собой и командой буду ставить самые высокие.

— О чем говорили на тренерском совете?

— Отметил, в каких компонентах команда должна добавить по итогам чемпионата Европы. Это была такая техническая часть. Надо работать и в функциональном плане, и в технико-тактическом. В каждом компоненте мы должны будем добавлять, иначе успеха нам не видать.

— Программа подготовки существенно изменится по сравнению с тем, что есть сейчас?

— Да. Она будет кардинально отличаться во всех аспектах. Сейчас команда готовится к чемпионату мира, все лицензии именные. Считаю, что ребята заслужили боксировать на мире, это даже не обсуждается. У нас добавилась еще одна лицензия, федерация подала запрос, и к семерке ребят, которые ранее отобрались, добавился чемпион мира Виталий Дунайцев. Эти спортсмены полтора месяца будут готовиться к турниру. У нас с 13 июля по 3 августа будет первый этап подготовки на базе в Кисловодске, а второй — на «Озере Круглом» с 10 по 24 августа, возможно, даже восьмого числа туда заедем.

— Какие задачи перед вами были поставлены?

— Задача — выступить максимально хорошо. Сейчас приедем в Кисловодск, посмотрим, в каком состоянии команда и будем от этого отталкиваться. Чтобы мы могли дозировать нагрузку для каждого из спортсменов. О количестве медалей пока речь не вели, но мы максималисты — будем пытаться сделать все возможное. Если кто-то думает, что за полтора месяца можно сделать чудо, то это напрасно. Но в любом случае, команда не будет выглядеть так функционально и технико-тактически, постараемся добавить.

Чемпионат мира пройдет в немецком Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.