Промоутер Джошуа считает, что Мэйвезер побьет Головкина

«Только что посмотрела видео, в котором Эдди Хирн говорит, что прямо сейчас Флойд Мэйвезер побил бы GGG. Вы согласны с ним?» — пишет в твиттере журналистка RagingBabe.com Мишель Росадо.



Напомним, Мэйвезер свой следующий бой проведет 26 августа в Лас-Вегасе против чемпиона UFC Конора Макгрегора, а спустя три недели, 16 сентября, там же Головкин встретится с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО).



Что касается потенциального боя Головкин — Мэйвезер, то сам Геннадий говорил в интервью, что он невозможен.