Промоутер Джошуа считает, что Мэйвезер побьет Головкина
Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа и других местных боксеров, поделился мнением о потенциальном бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Флойда
Мэйвезера-младшего (49−0, 26 КО), сообщает Sports.kz.
«Только что посмотрела видео, в котором Эдди Хирн говорит, что прямо сейчас Флойд Мэйвезер побил бы GGG. Вы согласны с ним?» — пишет в твиттере журналистка RagingBabe.com Мишель Росадо.
Напомним, Мэйвезер свой следующий бой проведет 26 августа в
Что касается потенциального боя Головкин — Мэйвезер, то сам Геннадий говорил в интервью, что он невозможен.
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