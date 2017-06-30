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https://sport.mail.ru/news/boxing/30246908/
30 июня 2017, 22:27 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Джошуа считает, что Мэйвезер побьет Головкина

Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа и других местных боксеров, поделился мнением о потенциальном бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Флойда Мэйвезера-младшего (49−0, 26 КО), сообщает Sports.kz.

«Только что посмотрела видео, в котором Эдди Хирн говорит, что прямо сейчас Флойд Мэйвезер побил бы GGG. Вы согласны с ним?» — пишет в твиттере журналистка RagingBabe.com Мишель Росадо.

Напомним, Мэйвезер свой следующий бой проведет 26 августа в Лас-Вегасе против чемпиона UFC Конора Макгрегора, а спустя три недели, 16 сентября, там же Головкин встретится с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО).

Что касается потенциального боя Головкин — Мэйвезер, то сам Геннадий говорил в интервью, что он невозможен.

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