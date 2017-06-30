Василий Ломаченко в следующем бою встретится с боксером из Колумбии

Информацию об этом поединке BoxingScene подтвердила промоутерская компания Top Rank, которая ведет дела Ломаченко. Бой станет главным событием вечера бокса на арене Microsoft Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

На счету 29-летнего Ломаченко девять боев, в которых он одержал восемь побед (шесть нокаутом) и потерпел одно поражение. В последнем поединке украинец 8 апреля победил американца Джейсона Сосу (20−2−4, 15 КО), отказавшегося от продолжения борьбы.

30-летний Мариага выходил на ринг 27 раз — 25 побед (21 нокаутом) и два поражения. Колумбиец всего шесть раз дрался в США, а в последнем бою бился за пояс WBO на категорию легче, проиграв 22 апреля мексиканскому легковесу Оскару Вальдесу.

О поединке Ломаченко — Мариага Top Rank объявит завтра, 31 июня, когда подпишет контракт с телеканалом ESPN.