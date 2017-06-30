Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30246267/
30 июня 2017, 21:36 | Бокс | Sports.kz

Сауль Альварес: Мой бой с Головкиным — это круче, чем «Реал» — «Барселона»

Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) сравнил свой бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) с «эль класико» — матчем испанских «Реала» и «Барселоны», сообщает Sports.kz.

— Это самый большой бой. Есть много хороших боев, но этот станет одним из лучших в истории. Он круче и важнее, чем, например, матч «Реала» и «Барселоны», — сказал «Канело».

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. Фаворитом букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,72.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Оскар Де Ла Хойя. Коварный враг или мастер своего дела

Оскар Де Ла Хойя. Коварный враг или мастер своего дела

Не было и нет никаких сомнений в том, что Оскар Де Ла Хойя был прекрасным, если не гениальным, боксером. Он провел яркую, успешную карьеру, оставив свой собственный след в истории бокса. «Золотой мальчик» трудится и сейчас на этой же ниве, правда в качестве промоутера. И в этом деле он также является одним из лучших.
Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»