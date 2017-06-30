Сауль Альварес: Мой бой с Головкиным — это круче, чем «Реал» — «Барселона»
Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) сравнил свой бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) с «эль класико» — матчем испанских «Реала» и «Барселоны», сообщает Sports.kz.
— Это самый большой бой. Есть много хороших боев, но этот станет одним из лучших в истории. Он круче и важнее, чем, например, матч «Реала» и «Барселоны», — сказал «Канело».
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в
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