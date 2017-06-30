Не было и нет никаких сомнений в том, что Оскар Де Ла Хойя был прекрасным, если не гениальным, боксером. Он провел яркую, успешную карьеру, оставив свой собственный след в истории бокса. «Золотой мальчик» трудится и сейчас на этой же ниве, правда в качестве промоутера. И в этом деле он также является одним из лучших.