«Хабар» покажет прямую трансляцию боя Мэнни Пакьяо — Джеф Хорн
Легендарный Мэнни Пакьяо проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе.
В супербою «Пэк-Ману» будет противостоять непобежденный австралиец по прозвищу «Шершень» Джеф Хорн.
В прямом эфире этот бой казахстанцы смогут увидеть 2 июля в 07:00 на телеканале «Хабар».
Букмекерская 1XBET считает фаворитом легенду: победа Пакьяо — 1.18, ничья — 31, победа Хорна — 5.3.
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