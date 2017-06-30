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https://sport.mail.ru/news/boxing/30246148/
30 июня 2017, 20:01 | Бокс | Sports.kz

«Хабар» покажет прямую трансляцию боя Мэнни Пакьяо — Джеф Хорн

Легендарный Мэнни Пакьяо проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе.

В супербою «Пэк-Ману» будет противостоять непобежденный австралиец по прозвищу «Шершень» Джеф Хорн.

В прямом эфире этот бой казахстанцы смогут увидеть 2 июля в 07:00 на телеканале «Хабар».

Букмекерская 1XBET считает фаворитом легенду: победа Пакьяо — 1.18, ничья — 31, победа Хорна — 5.3.

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