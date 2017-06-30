Самый сложный год: как Александр Поветкин пережил испытания, не связанные с боксом

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Поветкин потерял возможность завоевать чемпионский титул и не сумел доказать свою невиновность в американском суде. ТАСС вспоминает хронологию последних событий в карьере российского спортсмена.

Без боя за титул

В мае 2016 года Александр Поветкин должен был провести бой за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтеем Уайлдером. Поединок был запланирован на 21 мая в Москве.

13 мая стало известно, что в допинг-пробе Поветкина был обнаружен запрещенный препарат мельдоний.

16 мая WBC официально подтвердил перенос боя Поветкина с Уайлдером. Российский боксер на тот момент был обладателем «серебряного» пояса WBC в тяжелом весе, а предыдущий чемпионский бой провел в октябре 2013 года в Москве против украинца Владимира Кличко, уступив решением судей.

20 мая глава представляющей интересы Поветкина промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что бой с Уайлдером должен состояться до конца 2016 года, в случае же его отмены российская сторона будет подавать в суд, так как считает это решение неправомерным.

27 мая допинг-проба «В» Поветкина дала положительный результат на мельдоний.

13 июня в суд на представителей российского боксера подал сам Уайлдер, обвинив их в срыве чемпионского боя. На следующий день стало известно, что Уайлдер через месяц проведет защиту титула с американцем Крисом Арреолой. 16 июля Уайлдер победил Арреолу в бою в Бирмингеме (штат Алабама).

22 июня Рябинский подал в суд с требованием выплатить 34,5 млн долларов — по иску о защите чести и достоинства к Уайлдеру и главе его промоутерской компании Лу Дибелле. Истцами выступили сам Рябинский и Поветкин, которого американская сторона публично обвинила в употреблении допинга.

К тому времени в применении мельдония, запрещенного с 1 января 2016 года, были уличены несколько сотен спортсменов, в том числе и одна из сильнейших теннисисток мира Мария Шарапова. Исследования показали, что следы препарата могут оставаться в крови неопределенный срок, и атлеты, чьи пробы содержали минимальное количество мельдония, были оправданы.

17 августа WBC завершил расследование в адрес Александра Поветкина и полностью оправдал российского боксера — доказать, что он умышленно употреблял запрещенный препарат после 1 января, не удалось. Поветкину предстоит пройти дополнительные тестирования, и в случае провала допинг-теста он будет дисквалифицирован.

19 августа Рябинский рассказал, что начались переговоры о проведении в декабре боя с канадцем Бермейном Стиверном, который в январе 2015 года проиграл Уайлдеру чемпионский пояс WBC. 7 октября в Нью-Йорке состоялись торги за право организовать бой Поветкина и Стиверна, который выиграла компания «Мир бокса». Бой запланирован на 17 декабря в Екатеринбурге, на кону — пояс «временного» чемпиона WBC.

Демарш Стиверна

Утром 17 декабря стало известно, что в допинг-пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин. Поветкин сдал положительный допинг-тест 8 декабря. Исследование проводила VADA — Ассоциация по добровольному тестированию на допинг. Сторона Стиверна, которого представлял американский промоутер Дон Кинг, настояла на срочной отмене боя, хотя канадец уже прибыл в Екатеринбург.

17 декабря Поветкин все-таки выходит на ринг, проведя нетитульный бой против срочно заменившего Стиверна француза Жоана Дюопа и легко побеждает нокаутом. Андрей Рябинский заявил, что не знает, как остарин попал в организм Поветкина — по его словам, «этого просто не может быть».

Рябинский не исключает саботаж со стороны кого-то из членов команды Поветкина, проверив их на детекторе лжи. Исследование дает отрицательный результат — никто из своих к положительной допинг-пробе российского боксера не причастен. Становится также известно, что остальные пробы Поветкина дали отрицательный результат на остарин.

После обнаружения в допинг-пробе Поветкина остарина он был исключен из рейтингов ведущих боксерских организаций, что лишало его возможности драться за титул чемпиона мира.

1 февраля проба «Б» Поветкина также дала положительный результат на остарин — однако в минимальной концентрации. Через три дня Поветкин исключен из рейтингов WBC.

Суд и восстановление в рейтингах

7 февраля присяжные суда Южного округа американского штата Нью-Йорк начали рассмотрение разбирательства между сторонами Поветкина и Уайлдера. Поветкин на суде отверг факт употребления мельдония после того, как он был запрещен.

13 февраля суд присяжных вынес решение в пользу ответчиков, постановив, что российский боксер употреблял мельдоний уже после его запрета. По словам Рябинского, проигран лишь суд первой инстанции, и он намерен идти до конца. Адвокаты российской стороны заявили о серьезных процедурных нарушениях на суде.

2 марта WBC отстранила Поветкина от любых поединков под эгидой организации за употребление остарина и оштрафовало его на 250 тысяч долларов. Рябинский заявил, что его подопечный будет проводить бои по другим версиям.

24 мая стало известно, что ближайшим соперником Александра Поветкина станет украинский тяжеловес Андрей Руденко, который занимает 13-е место в рейтинге WBC. Бой запланирован на 1 июля в Москве. Впоследствии стало известно, что на кону будет стоять второстепенный титул Интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO). 33-летний Руденко потерпел два поражения в 34 боях.

27 июня Рябинский заявил, что WBO и Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально оправдали Поветкина и вернут спортсмена в свои рейтинги после боя с Руденко. Рябинский выразил надежду, что Поветкин также вскоре вернется в рейтинги как WBC, так и Международной боксерской федерации (IBF).