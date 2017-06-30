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https://sport.mail.ru/news/boxing/30245385/
30 июня 2017, 18:54 | Бокс | Vesti.kz

Тони Белью объявил о начале переговоров с Андре Уордом по их бою

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе британец Тони Белью на официальной странице в Instagram объявил о начале переговоров о бое с американцем Андре Уордом, который владеет титулами IBF, WBA и WBO в полутяжелом весе.

В последнем поединке Уорд в реванше досрочно победил россиянина Сергея Ковлева. Затем американец заявил, что готов попробовать свои силы в более тяжелом весе.

«Я испытываю большое уважение к Андре Уорду. Он хороший человек и отличный боец. Но не обольщайтесь, он не побьет меня. Меня так часто списывали со счетов по ходу моей карьеры. И кажется, что меня списывают вновь! Переговоры уже начались, и мы можем провести большой бой до конца года. Я закончу его победную серию».
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