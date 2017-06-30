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https://sport.mail.ru/news/boxing/30240703/
30 июня 2017, 14:20 | Бокс | ТАСС

Поветкин оказался легче Руденко на 3,9 кг в преддверии боя

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин оказался легче украинца Андрея Руденко на церемонии взвешивания перед боем, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Бой пройдет 1 июля в Москве на кону в нем будут стоять интернациональные титулы Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации. Увеличить
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Поветкин показал на весах 103,4 кг, вес Руденко составил 107,3 кг.

Поветкин проведет поединок против Руденко 1 июля в Москве, на кону в нем будут стоять интернациональные титулы Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В активе Поветкина 31 победа (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и два поражения.
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