Поветкин оказался легче Руденко на 3,9 кг в преддверии боя

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Поветкин показал на весах 103,4 кг, вес Руденко составил 107,3 кг.

Поветкин проведет поединок против Руденко 1 июля в Москве, на кону в нем будут стоять интернациональные титулы Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В активе Поветкина 31 победа (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и два поражения.