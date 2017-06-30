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https://sport.mail.ru/news/boxing/30240242/
30 июня 2017, 13:58 | Бокс | ТАСС

Кравцов сменит Меньшикова на посту главного тренера мужской сборной России по боксу

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Эдуард Кравцов сменит Олега Меньшикова на посту главного тренера мужской сборной России по боксу. Такое решение было принято на тренерском совете Федерации бокса России в пятницу.

Сам Меньшиков на заседание не явился. Кандидатуру Кравцова выдвинул председатель тренерского совета Николай Хромов.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев назвал неудовлетворительным результат команды на турнире.

На чемпионате Европы сборная России завоевала пять наград (две золотые, две серебряные и одну бронзовую) и заняла второе общекомандное место. Первенствовали хозяева турнира украинцы, на их счету шесть наград (3−1−2).

Кандидатура Меньшикова была утверждена исполкомом Федерации бокса России 17 февраля. На этом посту он сменил олимпийского чемпиона Александра Лебзяка.
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