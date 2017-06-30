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30 июня 2017, 13:57 | Бокс | ТАСС

Федерация: Тренерский штаб сборной России по боксу неудовлетворительно провел ЧЕ

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Тренерский совет Федерации бокса России признал неудовлетворительной работу тренерского штаба национальной команды на чемпионате Европы в Харькове.

На чемпионате Европы сборная России завоевала пять наград и заняла второе общекомандное место. Увеличить
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Данное решение было принято на заседании совета в пятницу.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев назвал неудовлетворительным результат команды на турнире.

На чемпионате Европы сборная России завоевала пять наград (две золотые, две серебряные и одну бронзовую) и заняла второе общекомандное место. Первенствовали хозяева турнира украинцы, на их счету шесть наград (3−1−2).
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