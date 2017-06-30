Школьный боец для Поветкина

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Свой 33-й профессиональный бой олимпийский чемпион Александр Поветкин проведет с украинцем Андреем Руденко — соперником не лучшим в мире, но, пожалуй, не худшим из возможных. Россиянин сейчас исключен из рейтингов всех четырех ведущих спортивных организаций, и этот бой явно не самый значимый со спортивной точки зрения. Но он будет крайне важным для дальнейших карьерных перспектив 37-летнего Русского Витязя.

В преддверии встречи сразу две организации — WBA и WBO — оправдали россиянина и выставили на кон свои титулы International. Вес этих вместе взятых поясов много меньше, чем хотя бы одного из полноценных, но для Поветкина в данной ситуации это — первый шаг к возвращению на Олимп, до вершины которого он почти добрался, а затем с нее упал.

ПАДЕНИЕ С ВЕРШИНЫ ОЛИМПА

В карьере Александра Поветкина до определенного момента все шло гладко. Первым серьезным ударом стало поражение от Виталия Кличко — первое и единственное в его послужном списке. Оно заставило спортсмена по-другому взглянуть на свою подготовку и многое изменить.

Но главной неудачей спортсмена стала череда событий, случившаяся в 2016 году, шлейф от которой тянется до сих пор. За неделею до боя за титул WBC с Деонтеем Уайлдером погремела новость, что допинг-тест россиянина дал положительный результат на мельдоний. Бой не состоялся. После долгих разбирательств и оправдания Поветкина казалось, что до вершины профессионального Олимпа по-прежнему рукой подать. Новый шанс — бой с Бремейном Стиверном за временный пояс, пока Уайлдер травмировался и взял паузу на восстановление. Но на этот раз снаряд снова упал в ту же воронку: снова положительная допинг-проба. На этот раз на более серьезный препарат — остарин, но в ничтожной концентрации. Пояс и канадский боксер в спешном порядке покинули Россию, а Александр получил «профессиональный бойкот» — исключение из рейтинга всех боксерских организаций. Расстояние до титула стало сравнимо примерно с путем пешком до Китая, но при этом сначала еще требовалось восстановить репутацию.

Расследования по делу продолжаются до сих пор, команда Поветкина настаивает на невиновности спортсмена в преднамеренном использовании остарина. А сам боксер не намерен был завершать карьеру, а планировал двигаться дальше, несмотря ни на что.

Является ли Руденко достойным соперником для Поветкина — большой вопрос, но в случае успеха россиянин получит шанс идти по линиям WBA или WBO за полноценными чемпионскими поясами. Возможно, это будет означать, что не за горами и амнистия по версиям WBC и IBF.

КТО ТАКОЙ АНДРЕЙ РУДЕНКО?

Андрею Руденко 33 года, за его плечами любительская карьера, а в профессионалах он дебютировал в 2006 году. Почти одиннадцать лет в профи и 34 боя, из которых два проиграны, а один не состоялся. Не новичок, но и не топовый супертяж. Самыми серьезными соперниками в его послужном списке можно назвать двоих — британца Хьюи Фьюри и австралийца Лукаса Брауна. При этом обоим он проиграл. Оппонентов уровня Поветкина в его карьере не было, что подтверждает и сам украинский спортсмен.

— Я — темная лошадка, — рассказывает про себя сам спортсмен. — Мое дело простое, надо показать хороший бой и постараться выиграть. Я настраиваюсь на все 12 раундов, а там посмотрим — бывает всякое. Александр физически крепкий боец, хорошо владеет ближним и средним боем, это его тактика. Мне будет нелегко.

Возможных провокаций политически «заряженных» болельщиков украинский боксер не опасается, заявляя, что к политике отношения не имеет, а в Москву приехал делать свою работу.

— Ехал в Россию со спокойной душой. Кто бы что ни говорил — из зрительного зала ли, еще где-то — люди все разные. Я ничего не услышу. Я не политик, я спортсмен, я приехал побоксировать с Александром. Я и новости по телевизору не смотрю, мне это не интересно и неприятно.

ПЛАН НА БОЙ

Руденко не сравнится ни с Уайлдером, ни со Стиверном — разницу в классе не отметил только ленивый. Но что никто в команде Поветкина не относится к бою как к проходному. Достаточно вспомнить внезапное поражение Эдуарда Трояновского от африканца Джулиуса Индонго — прекрасный пример того, как легкий бой может оказаться полным провалом.

— Порой Руденко будет сушить бой, — дает прогноз наставник россиянина Иван Кирпа. — Этот вывод я сделал по многим его предыдущим поединкам. Андрей — не подарок, про таких говорят — «школьный боец», то есть с хорошей любительской школой и солидным профессиональным послужным списком. От этого боя в карьере Руденко зависит многое, поэтому настроен он будет очень и очень серьезно. И тот факт, что он не является фаворитом, ему только на руку. С одной стороны, это мотивирует еще больше, а с другой — если и проиграл, то с тебя взятки гладки.

БЕЗ ИНТРИГИ, НО С ПЕРСПЕКТИВОЙ

Путь обратно на вершину для тех топовых бойцов, кто по тем или иным причинам оступился на самом верху, никогда не бывает простым — почти все приходится начинать сначала. Поэтому не стоило ждать в этот раз на афише рядом с Поветкиным соперника уровня Уайлдера, Джошуа или хотя бы того же Кличко. В таких случаях бои с соперниками уровня Дюопа и Руденко неизбежны. Возможно, ими двумя и не ограничится.

Интриги в этом бою, скорее всего, не будет, но недооценивать его значение нельзя. Заполучив в случае успеха два неприметных титула International и оказавшись вновь в рейтингах двух ведущих организаций, свой следующий бой Поветкин наверняка проведет против более серьезного соперника. Дальше все будет зависеть от позиции боксерских организаций и результатов судебных разбирательств.