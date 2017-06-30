«Преследователь» Кличко и экс-соперник Жирова. Что нужно знать о «фабрике» промоутера Ивана Дычко
Один из самых титулованных тяжеловесов Казахстана 26-летний Иван Дычко подписал контракт с американской компанией The Heavyweight Factory. Подробнее о заокеанской организации — в материале корреспондента Vesti.kz.
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Руководителем компании является промоутер Крис Лоуренс. Базируется организация в Голливуде (штат Флорида). Лоуренс более 25 лет в спорте. Он известен своим неожиданным вариантом привлечения перспективных спортсменов в профессиональные боксеры. По его словам, добиться успеха может каждый при правильном подходе к делу.
Боксеры
Как и любые спортивные менеджеры, представители компании делают ставку на лидеров «продвижения». Конечно, самым известным клиентом The Heavyweight Factory, или «фабрики тяжеловесов», является
Широкую рекламу Бриггсу сделало его неоднозначное преследование Владимира Кличко (64−5, 53 КО): титулованный украинец несколько раз подвергся эмоциональным атакам американца, но на ринг они так и не вышли. В то же время боксировал Шэннон со старшим из братьев — 12-раундовый поединок по очкам выиграл Виталий (45−2, 41 КО).
Есть у Бриггса и официальный допинговый скандал — в 2009 году была отменена его победа над Маркусом МаГи (23−19, 12 КО). Первоначально поединок завершился нокаутом в первом раунде, но этот результат был аннулирован — Шеннон попался на употреблении запрещенных препаратов.
Еще одним движком организации и будущей звездой является 25-летний Логан Юн (4−0, 4 КО). Как ни странно, не тяжеловес, а боксер полусреднего веса. Его позиционируют как будущего Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО). За плечами Логана добротная любительская карьера: бронзовый медалист юношеских Олимпийских игр, призер национального турнира «Золотые перчатки» и других юниорских состязаний.
С «фабрикой» Юн провел три последних своих боя, причем они уместились в один месяц (с 20 мая по 17 июня). Конечно, его оппозиция сейчас не так солидна, но это нормальное явление. Юн еще молод и очень амбициозен.
Есть в организации пример анонсированного перехода из одного вида спорта в другой. Разрекламированный игрок в американский футбол Джеймс Брайнт (4−1, 4 КО) в один момент сменил специализацию и стал боксером. Правда,
Тренеры
«Фабрика» всегда славилась добротным тренерским ресурсом. Помогает начинающим тяжеловесам сам Бриггс. За плечами ветерана 68 профессиональных поединков. Помимо битв с Виталием Кличко, вспомним, что в 1998 году он боксировал за титул чемпиона мира по версии WBC с британцем Ленноксом Льюисом (41−2−1, 32 КО). В 2007 году выигранный у белоруса Сергея Ляховича (26−7, 16 КО) пояс WBO американец проиграл россиянину Султану Ибрагимову (22−1−1, 17 КО).
Другим опытным специалистом организации является еще один
В апреле 1994 года он выиграл чемпионские пояса по версиям IBF и WBA у Эвандера Холифилда (44−10−2, 29 КО), но через полгода уступил их Джорджу Форману (76−5, 68 КО). Через два он снова стал чемпионом мира IBF и снова боксировал с Холифилдом. Правда, в этот раз выиграл Эвандер, пять раз отправив соперника в нокдаун.
Встречался Мурер с казахстанцем Василием Жировым (38−3−1, 32 КО). Для последнего это был практически дебют в супертяжелой весовой категории -второй после поражения по очкам от Джо Меси (36−0, 29 KO). Поединок завершился техническим нокаутом в девятом раунде в пользу американца.
Напомним, 26-летний тяжеловес Иван Дычко вместе с Данияром Елеусиновым в начале года подписал контракт с австралийской промоутерской компанией, но позже расторг его
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