«Преследователь» Кличко и экс-соперник Жирова. Что нужно знать о «фабрике» промоутера Ивана Дычко

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Руководителем компании является промоутер Крис Лоуренс. Базируется организация в Голливуде (штат Флорида). Лоуренс более 25 лет в спорте. Он известен своим неожиданным вариантом привлечения перспективных спортсменов в профессиональные боксеры. По его словам, добиться успеха может каждый при правильном подходе к делу.

Боксеры

Как и любые спортивные менеджеры, представители компании делают ставку на лидеров «продвижения». Конечно, самым известным клиентом The Heavyweight Factory, или «фабрики тяжеловесов», является экс-чемпион мира Шэннон The Cannon Бриггс (60−6−1, 53 КО), дебютировавший среди профессионалов еще в июле 1992 года.

Широкую рекламу Бриггсу сделало его неоднозначное преследование Владимира Кличко (64−5, 53 КО): титулованный украинец несколько раз подвергся эмоциональным атакам американца, но на ринг они так и не вышли. В то же время боксировал Шэннон со старшим из братьев — 12-раундовый поединок по очкам выиграл Виталий (45−2, 41 КО).

Есть у Бриггса и официальный допинговый скандал — в 2009 году была отменена его победа над Маркусом МаГи (23−19, 12 КО). Первоначально поединок завершился нокаутом в первом раунде, но этот результат был аннулирован — Шеннон попался на употреблении запрещенных препаратов.

Еще одним движком организации и будущей звездой является 25-летний Логан Юн (4−0, 4 КО). Как ни странно, не тяжеловес, а боксер полусреднего веса. Его позиционируют как будущего Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО). За плечами Логана добротная любительская карьера: бронзовый медалист юношеских Олимпийских игр, призер национального турнира «Золотые перчатки» и других юниорских состязаний.

С «фабрикой» Юн провел три последних своих боя, причем они уместились в один месяц (с 20 мая по 17 июня). Конечно, его оппозиция сейчас не так солидна, но это нормальное явление. Юн еще молод и очень амбициозен.

Есть в организации пример анонсированного перехода из одного вида спорта в другой. Разрекламированный игрок в американский футбол Джеймс Брайнт (4−1, 4 КО) в один момент сменил специализацию и стал боксером. Правда, профи-карьера его длительной не получилась: четыре победы при одном поражении. На это ушло у него всего восемь месяцев.

Тренеры

«Фабрика» всегда славилась добротным тренерским ресурсом. Помогает начинающим тяжеловесам сам Бриггс. За плечами ветерана 68 профессиональных поединков. Помимо битв с Виталием Кличко, вспомним, что в 1998 году он боксировал за титул чемпиона мира по версии WBC с британцем Ленноксом Льюисом (41−2−1, 32 КО). В 2007 году выигранный у белоруса Сергея Ляховича (26−7, 16 КО) пояс WBO американец проиграл россиянину Султану Ибрагимову (22−1−1, 17 КО).

Другим опытным специалистом организации является еще один экс-чемпион мира Майкл Double M Мурер (52−4−1, 40 КО). Известный американский боксер владел поясами в двух весовых категориях — в полутяжелом весе и супертяжелом. В его карьере было несколько примечательных боев.

В апреле 1994 года он выиграл чемпионские пояса по версиям IBF и WBA у Эвандера Холифилда (44−10−2, 29 КО), но через полгода уступил их Джорджу Форману (76−5, 68 КО). Через два он снова стал чемпионом мира IBF и снова боксировал с Холифилдом. Правда, в этот раз выиграл Эвандер, пять раз отправив соперника в нокдаун.

Встречался Мурер с казахстанцем Василием Жировым (38−3−1, 32 КО). Для последнего это был практически дебют в супертяжелой весовой категории -второй после поражения по очкам от Джо Меси (36−0, 29 KO). Поединок завершился техническим нокаутом в девятом раунде в пользу американца.