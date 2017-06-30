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https://sport.mail.ru/news/boxing/30238963/
30 июня 2017, 12:34 | Бокс | ТАСС

Рябинский: Бывший чемпион мира Дрозд периодически высказывает желание вернуться на ринг

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Григорий Дрозд периодически высказывает желание вернуться на ринг. Об этом ТАСС заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Дрозд 8 апреля прошлого года должен был провести поединок против конголезца Илунги Макабу однако <nobr>из-за </nobr>травмы россиянина бой был отменен. После этого боксер не выходил на ринг. Увеличить
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«Мы очень много общаемся, решение — возвращаться или нет — зависит только от него. Периодически он что-то высказывает на эту тему [возвращения в бокс]. Но надо понимать, это инстинкт бойца или же продуманные вещи», — сказал Рябинский.

В настоящий момент титулом WBC, который ранее принадлежал Дрозду, владеет британец Тони Белью. Дрозд 8 апреля прошлого года должен был провести поединок против конголезца Илунги Макабу, однако из-за травмы россиянина бой был отменен. Полный диагноз российского боксера — субтотальный разрыв сухожилия и сухожильно-мышечного перехода подлопаточной мышцы, разрыв второго и третьего сегмента фиброзной губы и признаки разрыва части капсулы сустава.

В активе 38-летнего Дрозда 40 побед (28 нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.
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