Рябинский: бывший чемпион мира Дрозд периодически высказывает желание вернуться на ринг

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«Мы очень много общаемся, решение — возвращаться или нет — зависит только от него. Периодически он что-то высказывает на эту тему [возвращения в бокс]. Но надо понимать, это инстинкт бойца или же продуманные вещи», — сказал Рябинский.

В настоящий момент титулом WBC, который ранее принадлежал Дрозду, владеет британец Тони Белью. Дрозд 8 апреля прошлого года должен был провести поединок против конголезца Илунги Макабу, однако из-за травмы россиянина бой был отменен. Полный диагноз российского боксера — субтотальный разрыв сухожилия и сухожильно-мышечного перехода подлопаточной мышцы, разрыв второго и третьего сегмента фиброзной губы и признаки разрыва части капсулы сустава.

В активе 38-летнего Дрозда 40 побед (28 нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.