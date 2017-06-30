Рябинский: Бывший чемпион мира Дрозд периодически высказывает желание вернуться на ринг
МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Григорий Дрозд периодически высказывает желание вернуться на ринг. Об этом ТАСС заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мы очень много общаемся, решение — возвращаться или нет — зависит только от него. Периодически он
В настоящий момент титулом WBC, который ранее принадлежал Дрозду, владеет британец Тони Белью. Дрозд 8 апреля прошлого года должен был провести поединок против конголезца Илунги Макабу, однако
В активе 38-летнего Дрозда 40 побед (28 нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.
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