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30 июня 2017, 12:17 | Бокс | Советский спорт

День в истории. Майку Тайсону исполнился 51 год

Сегодня отмечает день рождения знаменитый американский боксер Майк Тайсон. Ему исполнился 51 год.

Сегодня отмечает день рождения знаменитый американский боксер <span class=error>Майк</span> <span class=error>Тайсон</span>. Ему исполнился 51 год. Увеличить
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Тайсон был абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Признавался лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. Самый молодой чемпион мира в тяжелом весе (в 20 лет 144 дня), Самый молодой абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (в 21 год). Автор наибольшего количества быстрых нокаутов (девять нокаутов менее ем за одну минуту).

Провел 58 боев на профессиональном ринге. Одержал 50 побед (44 — нокаутом) при шести поражениях. Два боя были признаны несостоявшимися.
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