Боксер Ковалев не будет настаивать на третьем поединке с Уордом
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев не будет настаивать на проведении третьего боя с американцем Андре Уордом. Об этом спортсмен заявил ТАСС.
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«Нет, это (третий бой) не в моих целях, — сказал Ковалев. — Сразу замечу, не потому что я его боюсь, а просто надо отпустить эту ситуацию, и тут просто тяжело боксировать против системы, против местного. Он непобежденный, у него очень большая поддержка и денежная тоже, у него промоутер Джей Зи, у них с Бейонсе состояние в $3,5 млрд, поэтому сложно боксировать против такой машины. Это очевидно, что первый, что второй бой — был заряд судейский».
«Добиваться не планирую, но готов», — добавил боксер.
Ковалев уступил Уорду в
В послужном списке Ковалева 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.
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