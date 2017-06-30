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https://sport.mail.ru/news/boxing/30237753/
30 июня 2017, 12:03 | Бокс | ТАСС

Боксер Ковалев не будет настаивать на третьем поединке с Уордом

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев не будет настаивать на проведении третьего боя с американцем Андре Уордом. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

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© AP 2017

«Нет, это (третий бой) не в моих целях, — сказал Ковалев. — Сразу замечу, не потому что я его боюсь, а просто надо отпустить эту ситуацию, и тут просто тяжело боксировать против системы, против местного. Он непобежденный, у него очень большая поддержка и денежная тоже, у него промоутер Джей Зи, у них с Бейонсе состояние в $3,5 млрд, поэтому сложно боксировать против такой машины. Это очевидно, что первый, что второй бой — был заряд судейский».

«Добиваться не планирую, но готов», — добавил боксер.

Ковалев уступил Уорду в бою-реванше в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня и не смог вернуть титулы Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер считает, что удары были ниже пояса. Команда Ковалева подала протест на результат поединка.

В послужном списке Ковалева 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.
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