Иван Кирпа: В команде Поветкина все прошли проверку на полиграфе
Тренер российского супертяжеловеса Александра Поветкина рассказал «СЭ» о подготовке спортсмена к бою с украинцем Андреем Руденко и о том, как тот перенес известие о второй положительной
допинг-пробе в своей карьере.
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— Подготовка, как и всегда, проходила в два основных этапа, — рассказал Кирпа. — Мы готовим спортсмена к среднегорью, чтобы он был готов выполнять плановые нагрузки, а последние пять дней перед боем — подводящий этап. Ведь можно заправить полный бак бензина, но спалить его в никуда. Элементарно — неправильным питанием: вдруг
РУДЕНКО — «ШКОЛЬНЫЙ БОЕЦ»
— Кого приглашали на спарринги?
— У нас не было такого звездного состава, как в прошлый раз. Но все ребята выполняли задачи, которые перед ними были поставлены. Юрий Быховцев, легкий парень в весе 96 кг из Белоруссии — очень выносливый спортсмен, боксирует все время в очень высоком темпе. Он нам нужен был именно для функциональной подготовки. Его всегда ставили в спаррингах на заключительные
— Чего ждете от Руденко на ринге?
— Аккуратной работы, больше построенной на контратаках. Порой Руденко будет сушить бой, этот вывод я сделал по многим его предыдущим поединкам. Андрей — не подарок, про таких говорят — «школьный боец», то есть с хорошей любительской школой и солидным профессиональным послужным списком. От этого боя в карьере Руденко зависит многое, поэтому настроен он будет очень и очень серьезно. И тот факт, что он не является фаворитом, ему только на руку. С одной стороны, это мотивирует еще больше, а с другой — если и проиграл, то с тебя взятки гладки.
— Руденко говорил о том, что средний и ближний бой — сильнейшая сторона Поветкина, и он целенаправленно улучшал эти компоненты.
— Да, это стихия Александра. Думаю, что эпизодически Андрей будет пробовать работать на ближней и средней дистанции, но не уверен, что это приведет к успеху. Если выбирать стиль именно против Поветкина, думаю, он
— Не устали от постоянных проверок на допинг?
— Вы знаете, за год мы научились не так жестко и эмоционально реагировать на все эти вещи. Мы всегда открыты любым проверкам. И после 17 декабря нас неоднократно посещали
— После декабря сколько раз приезжали?
— Точно было несколько тестов,
— День, когда объявили о положительной
— С утра на завтраке мы узнали о результате и всех последствиях — лишении лицензии, отъезде соперника. Долго не понимали, будет ли вообще бой и с кем. Конечно, были выбиты из колеи. Поветкин ушел в номер, там был с семьей и близкими. Но лично я до четырех часов с ним не разговаривал. После мы сели и провели небольшую беседу. В день поединка мы обычно не общаемся: каждый настраивается
ЛЮДЕЙ СЕБЕ В КОМАНДУ ПОВЕТКИН ОТБИРАЛ САМ
— То есть всегда есть
— Конечно. Мы должны быть готовы к абсолютно любому развитию событий на ринге. Соперника изучаем досконально, но бывают и не учтенные моменты — он может действовать не так, как обсуждали. Ну и, соответственно, в углу у нас тоже все разложено по полочкам — кто с какой стороны заходит, у кого капа, у кого полотенце или вода. Это немаловажные детали, чтобы в ответственный момент не было никакой неразберихи.
— Выяснили, как получилось, что декабрьская
— Про тот препарат, который нашли в пробе 6 декабря, ни я, ни Саша до этого не слышали. А как нам потом объяснили, остарин очень долго выводится из организма, до года. И не может так «гулять», чтобы была положительная проба, а потом через неделю отрицательная, и до этого момента все отрицательные. Когда пошли чистые пробы, мы стали задаваться вопросом: как такое вообще могло произойти? Были разные предположения — например, спортивное питание. Хотя у нас все очень тщательно проверяется, работают квалифицированные люди. Но, может, поставщик оказался не очень чистоплотный? Мы все проверили, все в команде прошли полиграф. После того как стало известно о других чистых пробах, всем в команде стало легче. Для нас эти ситуации, что с мельдонием, что с остарином, выглядят странно: сначала за неделю до боя, потом в день поединка. Но Александр такой человек, которого трудно сломать и психологически, и физически.
— Две положительные пробы все же серьезное пятно на репутации…
— Наверное, да, пятно
— У Александра было несколько тренеров за всю карьеру. Как считаете, почему именно с вами сложилось такое продуктивное сотрудничество?
— Могу сказать только одно — Александр после поражения от Владимира Кличко набрал новую команду сам, всех специалистов. Мы встретились, побеседовали — посмотрели на физическое состояние, обсудили подход к тренировочному процессу. Александру понравилось. Мы договорились, что мы проведем несколько пробных занятий, чтобы понять, подходим ли друг другу как тренер и спортсмен. С первой же тренировки сотрудничество стало получаться очень интересным: я видел
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