Российский боксер Власов выиграл у малавийца Аджибу

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Аджибу дважды оказывался в нокдаунах — в первом и втором раундах. После третьего падения в третьем раунде судья остановил поединок, присудив россиянину победу техническим нокаутом.

27 мая Власов должен был провести поединок с Бенки Мвакалебелой, но бой был отменен из-за недопуска танзанийца по медицинским показателям.

В послужном списке 30-летнего Власова 39 побед (22 — нокаутом), два поражения. Ранее он победил таких боксеров, как украинец Исмаил Силлах и соотечественник Рахим Чахкиев. Власов входит в число 15 лучших по всем престижным версиям: он занимает пятое место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO), шестое — Международной боксерской федерации (IBF), девятое — Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и 11-е — Всемирного боксерского совета (WBC).

В активе 31-летнего Аджибу теперь 28 побед (24 — нокаутом), девять поражений, пять ничьих.