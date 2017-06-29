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29 июня 2017, 19:33 | Бокс | Vesti.kz

Фируза Шарипова заставила сдаться соперницу после первого раунда

Казахстанка Фируза Шарипова одержала шестую победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

22-летняя Шарипова выступила в рамках вечера бокса «Дерись и побеждай» от Shamo Boxing Promotions в Москве. Ее соперницей была дебютантка Бианка Пряшка из России.

Рейтинговый поединок был рассчитан на шесть раундов, но завершился уже после первого. Соперница Шариповой отказалась от продолжения борьбы после первой трехминутки.

Таким образом, Шарипова продлила свою победную серию до шести.

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