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https://sport.mail.ru/news/boxing/30230862/
29 июня 2017, 15:43 | Бокс | Чемпионат.com

Юбенк-младший: Хочу бой с Дигейлом, мне нужен его чемпионский пояс

Британский боксёр Крис Юбенк-младший заявил о желании отнять титул чемпиона мира WBA во втором среднем весе у своего соотечественника Джеймса Дигейла.

«Это бой, который я хочу заполучить. Были обсуждения. Мы пытались заполучить бой с Грувсом, но он завысил свою ценность и вышел из сделки. Это было до того, как он завоевал титул. Так что планы о проведении боя не продвинулись. Теперь у него есть чемпионский пояс.

Я хочу заполучить этот бой. Публика хочет видеть этот поединок. Я уверен, что он хочет сохранить свой чемпионский пояс. Если он окажется на ринге со мной, то потеряет его. Вероятно, он тянет время и хочет, чтобы организация встречи заглохла», — цитирует Юбенка The Daily Star.
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