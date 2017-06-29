Юбенк-младший: Хочу бой с Дигейлом, мне нужен его чемпионский пояс

«Это бой, который я хочу заполучить. Были обсуждения. Мы пытались заполучить бой с Грувсом, но он завысил свою ценность и вышел из сделки. Это было до того, как он завоевал титул. Так что планы о проведении боя не продвинулись. Теперь у него есть чемпионский пояс.



Я хочу заполучить этот бой. Публика хочет видеть этот поединок. Я уверен, что он хочет сохранить свой чемпионский пояс. Если он окажется на ринге со мной, то потеряет его. Вероятно, он тянет время и хочет, чтобы организация встречи заглохла», — цитирует Юбенка The Daily Star.