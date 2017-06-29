Джошуа про бой-реванш: Я не буду ждать решения Кличко вечно
Терпение чемпиона мира по версиям IBF и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа заканчивается. Британец устал от отсутствия информации о своем следующем поединке, поэтому призвал украинца Владимира Кличко побыстрее определится с желанием проводить реванш или закончить карьеру, сообщает Isport.
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«Я не буду ждать его вечно, Кличко должен определиться. Да, мы пока ждем Кличко, но у нас есть свои планы. Кличко знает, что приближается момент, когда он должен решить и сказать, хочет ли он еще один бой. Я готов выйти на ринг против него снова.
Однозначно, у меня будет бой в конце года. Моим соперником станет или Кличко, или Кубрат Пулев. На данный момент я жду новостей от своего промоутера и медленно приступаю к тренировкам. Я не хочу переусердствовать с тяжелыми тренировками, потому что в прошлом это случилось со мной, но и не хочу запускать свою форму, — заявил Джошуа.
Ранее сообщалось, что бой Кличко — Джошуа назван лучшим в текущем году.
Главным местом для проведения реванша называется
Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» Джошуа побил Кличко в ою за титулы чемпиона мира.
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