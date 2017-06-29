Американский эксперт: Дычко принял верное решение, подписав контракт с промоутером из США

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Я думаю, это решение для казахстанского бойца правильное. Здесь, в США, профессиональный бокс очень хорошо развит, у него будет немало возможностей. Если он становился призером Олимпийских игр и чемпионатов мира, то у него имеется великолепный базовый опыт. Теперь главное — нужно верно распорядиться предложенными путями, — отметил Джо Мак.

— На сайте этой промоутерской компании можно найти объявление о наборе боксеров, желающих попробовать себя в профи.

— Набирать боксеров по объявлению — это обычное дело. Как вам известно, для того, чтобы стать хорошим боксером, не обязательно выигрывать международные турниры среди любителей. Любой талантливый человек, когда-то занимавшийся боксом, может добиться результата.

Есть очень много бойцов, которые имеют скрытый потенциал, который не был раскрыт раньше. И даже в возрасте 25−30 лет есть реальная возможность добиться результатов на профессиональном ринге. Вспомните примеры Джеймса Смита, Рокки Марчиано или Рея Мерсера. Они все начинали заниматься в свою удовольствие, а затем уже стали легендарными бойцами.

Ранее, американский журналист Delcotimes.com Джэк МакКафери заявил, что контракт Дычко с The Heavyweight Factory может стать хорошим трамплином.

Напомним, в феврале этого года Дычко вместе с олимпийским чемпионом Рио Данияром Елеусиновым подписал контракт с австралийским промоутером Майком Алтамурой, но соглашение было расторгнуто в мае по вине компании.

Отметим, что 26-летний Дычко выигрывал бронзовые медали Олимпиад-2016 и 2012. Кроме этого, в его послужном списке две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионата мира.