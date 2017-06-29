Американский эксперт: Дычко принял верное решение, подписав контракт с промоутером из США
Менеджер команды профессионального боксера тяжелого веса Бобби Ганна американский эксперт Джо Мак в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал решение призера Олимпийских игр Ивана Дычко о заключении контракта с американской промоутерской компанией The Heavyweight Factory.
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— Я думаю, это решение для казахстанского бойца правильное. Здесь, в США, профессиональный бокс очень хорошо развит, у него будет немало возможностей. Если он становился призером Олимпийских игр и чемпионатов мира, то у него имеется великолепный базовый опыт. Теперь главное — нужно верно распорядиться предложенными путями, — отметил Джо Мак.
— На сайте этой промоутерской компании можно найти объявление о наборе боксеров, желающих попробовать себя в профи.
— Набирать боксеров по объявлению — это обычное дело. Как вам известно, для того, чтобы стать хорошим боксером, не обязательно выигрывать международные турниры среди любителей. Любой талантливый человек,
Есть очень много бойцов, которые имеют скрытый потенциал, который не был раскрыт раньше. И даже в возрасте 25−30 лет есть реальная возможность добиться результатов на профессиональном ринге. Вспомните примеры Джеймса Смита, Рокки Марчиано или Рея Мерсера. Они все начинали заниматься в свою удовольствие, а затем уже стали легендарными бойцами.
Ранее, американский журналист Delcotimes.com Джэк МакКафери заявил, что контракт Дычко с The Heavyweight Factory может стать хорошим трамплином.
Напомним, в феврале этого года Дычко вместе с олимпийским чемпионом Рио Данияром Елеусиновым подписал контракт с австралийским промоутером Майком Алтамурой, но соглашение было расторгнуто в мае по вине компании.
Отметим, что 26-летний Дычко выигрывал бронзовые медали Олимпиад-2016 и 2012. Кроме этого, в его послужном списке две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионата мира.
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