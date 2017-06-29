Дрозд: Российский боксер Поветкин фаворит и может нокаутировать украинца Руденко

Поветкин выйдет на ринг 1 июля в Москве и проведет бой с украинцем Андреем Руденко за титулы WBO International и WBA International. Россиянин провел предыдущий поединок в декабре 2016 года, нокаутировав француза Йоанна Дюопа, заменившего канадца Бермейна Стиверна, с которым боксер должен был провести матч за титул временного чемпиона по версии WBC. Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

WBC в марте отстранил Поветкина на неопределенный срок, а IBF заявила, что не будет включать бывшего регулярного чемпиона WBA в свой рейтинг в течение года. В рейтингах WBA и WBO россиянина на тот момент не было. Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в конце мая сообщил «Р-Спорт», что Поветкин по итогам боя с Руденко должен попасть в рейтинг WBA.

«Андрей Руденко — парень известный и интересный, — сказал Дрозд. — Но после боев, которые провел Александр Поветкин, желания и возможности Поветкина боксировать с (чемпионом мира WBC) Деонтеем Уайлдером, имя Руденко теряется. Но мы понимаем, что такие боксеры часто бывают недооцененными. Парень крепкий, высокий, с характером, с ударом. И если завяжется “рубка”, в которой Руденко не будет пропускать удары, то он может выглядеть очень хорошо. Но мы знаем, что когда Александр попадает, то это часто заканчивается нокаутом. Я думаю, что Саша явный фаворит, и бой может закончиться нокаутом».

Важность поединка.

Эксперт отметил, что предстоящий бой является крайне значимым для российского боксера.

«Я думаю, что Саша должен побеждать, — добавил собеседник агентства. — Для него это очень важный бой — чтобы перечеркнуть всю ту грязь, которая на него была вылита за последний год и больше. После продолжительной паузы он должен выйти и показать красивый бой. Одержать победу и смело смотреть в будущее».

Победитель Олимпиады-2004 37-летний Поветкин в профессионалах одержал 31 победу (23 — нокаутом), потерпев одно поражение. На счету 33-летнего Руденко 31 выигрыш (19 — нокаутом) и две неудачи.